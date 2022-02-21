Uber 8 kişilik araçları devreye aldı

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Mobil uygulama üzerinden taksi çağırma platformu Uber cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Şirketten yapılan açıklamada, 'Siyah Taksi' olarak adlandırılan 8 yolcu kapasiteli araçların İstanbul'da hizmete sunulduğu belirtildi.

Her ne kadar şirketin 'Siyah Taksi' olarak adlandırdığı araçlar, 2019 yılında hizmeti sonlanan 'XL' araçlar ile aynı olsa da, statü olarak bu araçlar 'lüks taksi' olarak geçiyor.

Öyle ki, Siyah Taksi hizmetinin yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 28.12.2016 tarih ve 2016 / 9-6 sayılı kararı ile düzenlenen siyah renk lüks taksi olarak kullanılabilecek tahditli ticari taksi plakası taşıyan araçlar tarafından sunulduğu belirtildi.

Fiyatlandırmanın da İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından belirlenen Siyah Taksi taksimetre fiyat tarifesine göre yapıldığı kaydedildi.

Bir başka deyişle, şirket yasal lüks taksileri sistemine dahil etmiş oldu.

Dolayısı ile, bir zamanlar korsan taksi suçlamaları ile karşı karşıya kalan ve taksicilerin tepkisini toplayan Uber, platformuna dahil ettiği Siyah Taksiler ile yeni bir dönemin kapısını aralamış oldu.

UKOME'nin kararına göre, C segment grubundaki fosil yakıtlı araçlar sarı taksi olarak, C segmenti yüzde 100 elektrikli motorlar, D segmenti ve 8+1 koltuk kapasiteli MPV araçlar turkuaz taksi, E ve üstü segment grubundaki araçlar ile 8+1 kapasiteli Mercedes Viano, Mercedes Vito, Volkswagen Carevelle araçlar da siyah taksi olarak çalışıyor.

XL HİZMETİNİ 2019'DA DURDURMUŞTU

2014 yılında İstanbul’da hizmete başlayan Uber'in uygulaması, bir dönem Türkiye’de 4 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilmişti.

Takvimler Aralık 2016'yı gösterdiğinde ise, Emniyet Genel Müdürlüğü tüm illere gönderdiği talimatla Uber'e korsan taşımacılık suçundan ceza kesilmesini istemişti. Gelişmeler üzerine, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 2017'de Uber’e dava açtı. Yasal süreç devam ederken, Uber İstanbul'daki XL faaliyetlerini 31 Mayıs 2019 itibarıyla durdurdu.

Uber, o tarihten itibaren platformuna dahil ettiği sarı taksiler ile hizmetini sürdürürken, 16 Ekim 2019 tarihinde İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber'in faaliyetlerinin durdurulmasına, mobil uygulamasına ve internet sitesine erişimin engellenmesine karar verdi.

24 Aralık 2020 tarihinde ise, mahkeme Uber uygulamasına erişim engeli kararını kaldırdı.