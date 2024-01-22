Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        54
        Galatasaray
        GS
        54
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        30
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        26
        MKE Ankaragücü
        MKE
        25
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        25
        Gaziantep FK
        GFK
        22
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        22
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        19
        İstanbulspor
        İST
        7
        Haberler Spor Basketbol U16 karşılaşmasında basket sahası boks ringine döndü; 1 oyuncunun dişleri kırıldı - Basketbol Haberleri

        U16 karşılaşmasında basket sahası boks ringine döndü; 1 oyuncunun dişleri kırıldı

        Bursa'da U16 Erkekler Basketbol Ligi´nde mücadele eden İnegöl Atlas Spor ile Winner Spor arasındaki karşılaşma sonunda, takım oyuncuları yumruk yumruğa birbirine girdi. Basketbol sahasının boks ringine döndüğü kavgada İnegöl Atlas oyuncusu Yusufcan Değirmenci´nin (16) dişleri kırılırken, kavga anı seyircilerin cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:05 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basket sahası boks ringine döndü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Çekirge Kapalı Spor Salonu´nda, 20 Ocak'ta oynanan U16 basketbol maçında İnegöl Atlas Spor ile Bursa takımı Winner Spor arasındaki karşılaşma, Winner Spor´un 52-50 galibiyetiyle sona erdi. Maç sonunda rakiplerini tebrik etmek için yanlarına giden İnegöl Atlas Spor oyuncularına, iddiaya göre, karşı takım oyuncuları tarafından yumruk atıldı.

        İki takımın oyuncuları yumruk yumruğa birbirine girerken, İnegöl Atlas Spor oyuncusu Yusufcan Değirmenci´nin çenesine aldığı darbe ile dişleri kırıldı. Seyirciler tarafından cep telefonu ile görüntülenen kavgada, taraflar antrenörleri ve hakemler tarafından güçlükle ayrılırken, yaralı oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

        'OLAYLARI BAŞLATAN SPORCU İLE İLGİLİ DİSİPLİN İŞLEMİ BAŞLATILDI'

        Yusufcan Değirmenci´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İnegöl Atlas Spor Kulübü´nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 20 Ocak 2024'te Çekirge Spor Salonunda Winner Spor ile oynadığı U-16 Erkekler Basketbol maçının bitiminde maçı 2 sayı farkla kazanan rakibimizi tebrik etmeye gittigimiz sırada, oyuncularımıza rakip oyunculardan bazıları yumruk atarak maç sonundaki olayların başlamasına sebep olmuşlardır. Basın yoluyla ve farklı sosyal medya hesaplarında yapılan haberlerde olduğu gibi olayların Kestel Belediyespor ile ilgili hiçbir ilgisi yoktur. Biz Atlas Spor olarak haber yapan sitelere bu yanlışlığı bildirdik. Fakat yayılan haberlerin tamamına yetişemediğimiz için bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyduk. Olaylar esnasında bir oyuncumuzun dişleri kırılmış olup, yine haberlerde yazıldığı gibi bir çene kırılması söz konusu değildir. Atlas Spor olarak rakibimizin yöneticileri ile görüştük. Onlarda durumdan oldukça rahatsız ve olayları başlatan sporcularıyla ilgili disiplin işlemlerine başladıklarını belirttiler. Biz de federasyondan çıkacak kararı bekliyoruz. Ayrıca bu tür olayların tekrar yaşanmaması için elimizden geleni yapacağımızı siz değerli kamuoyuna bildiririz" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        Kripto para yasası için geri sayım
        Kripto para yasası için geri sayım
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Aşk yok
        Aşk yok
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Habertürk Anasayfa