U16 karşılaşmasında basket sahası boks ringine döndü; 1 oyuncunun dişleri kırıldı

Bursa Çekirge Kapalı Spor Salonu´nda, 20 Ocak'ta oynanan U16 basketbol maçında İnegöl Atlas Spor ile Bursa takımı Winner Spor arasındaki karşılaşma, Winner Spor´un 52-50 galibiyetiyle sona erdi. Maç sonunda rakiplerini tebrik etmek için yanlarına giden İnegöl Atlas Spor oyuncularına, iddiaya göre, karşı takım oyuncuları tarafından yumruk atıldı.

'OLAYLARI BAŞLATAN SPORCU İLE İLGİLİ DİSİPLİN İŞLEMİ BAŞLATILDI'

Yusufcan Değirmenci´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İnegöl Atlas Spor Kulübü´nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 20 Ocak 2024'te Çekirge Spor Salonunda Winner Spor ile oynadığı U-16 Erkekler Basketbol maçının bitiminde maçı 2 sayı farkla kazanan rakibimizi tebrik etmeye gittigimiz sırada, oyuncularımıza rakip oyunculardan bazıları yumruk atarak maç sonundaki olayların başlamasına sebep olmuşlardır. Basın yoluyla ve farklı sosyal medya hesaplarında yapılan haberlerde olduğu gibi olayların Kestel Belediyespor ile ilgili hiçbir ilgisi yoktur. Biz Atlas Spor olarak haber yapan sitelere bu yanlışlığı bildirdik. Fakat yayılan haberlerin tamamına yetişemediğimiz için bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyduk. Olaylar esnasında bir oyuncumuzun dişleri kırılmış olup, yine haberlerde yazıldığı gibi bir çene kırılması söz konusu değildir. Atlas Spor olarak rakibimizin yöneticileri ile görüştük. Onlarda durumdan oldukça rahatsız ve olayları başlatan sporcularıyla ilgili disiplin işlemlerine başladıklarını belirttiler. Biz de federasyondan çıkacak kararı bekliyoruz. Ayrıca bu tür olayların tekrar yaşanmaması için elimizden geleni yapacağımızı siz değerli kamuoyuna bildiririz" ifadelerine yer verildi.