Ü ile Başlayan Erkek İsimleri

Anne-baba olmaya hazırlanan çiftler, hamilelik süresi boyunca bebeklerine en doğru ismi bulmak için gerekli tüm araştırmaları yapıyor. Bazen çevresinden öneri alanlar, bazen de internetten isim araştıranlar, bebekleri dünyaya gelir gelmez onlara verecekleri ismin anlamına büyük bir özen gösteriyor. Siz de yakın zamanda anne-baba olmaya hazırlanıyorsanız Ü ile başlayan erkek bebeği isim önerilerine göz atabilirsiniz.

Ü Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Übeydullah: Allah’ın kulu

Übhet: Büyüklük, ululuk

Üçel: Yüce, yüksek

Üçer: Üç yiğit

Üge: Ünlü, şöhretli

Üke: Onur, şeref

Ülcan: Ele avuca sığmaz, çok canlı

Ülez: Batmakta olan güneş

Ülgen: Yüce, ulu, iyilik tanrısı

Ülgenalp: Yüce yiğit, sağlam yiğit

Ülgener: Yüce, yiğit, sağlam yiğit

Ülger: Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım yıldız, Ülker

Ülgü: Yakışıklı olan

Ülke: Bir devletin egemenliği altındaki toprak, yurt

Ülkem: Benim olan yurt, benim olan ülke anlamında

Ülken: Senin yurdun, senin vatanın

Ülkenur: Yurdunu aydınlatan ve nurlandıran ışık

Ülker: Boğa burcunda yedi yıldızdan biri

Ülkü: Ulaşılmaya çalışılan dilek, amaç, gaye

Ülküm: Amacım, ulaşmak istediğim şey anlamında

Ülkümen: Amaç sahibi kişi, ülkücü

Ülküsel: Ülkü ile ilgili, ülkü niteliğinde olan durum

Ülmen: Denizci, deniz adamı

Ümare: Beyler, emirler

Ümit: Umut etme, umutla bekleme

Ümmet: Bir peygambere inananların hepsi. İslam dinine bağlı olanların hepsine verilen isim

Ümran: Uygarlık, ilerleme

Ünal: Ad sahibi ol, tanınan

Ünalan: Ad sahibi olan, ünlenmiş kişi

Ünalp: Ünlü yiğit

Ünan: İnleme, nalan

Ünay: Ünlü ve ay gibi kimse

Ündoğan: Ünlü doğmuş kimse

Ünek: Kahraman

Üner: Ünlü yiğit

Üngörmüş: Ün görmüş

Üngür: Mağara

Ünlem: Ses, seda, çağrı

Ünlü: Herkesçe tanınan, ün salmış olan kişi

Ünlüsoy: Tanınmış soya mensup

Ünol: Şan ol, ünlü ol anlamında

Ünsaç: Her yana ününü duyur

Ünsal: Her yana adını duyuran kişi

Ünsan: Ünlü ve sanlı olan kişi

Ünsev: Tanın ve sevil

Ünseven: Tanınmayı, ünlenmeyi seven anlamında

Ünsever: Ünlü olmayı sever anlamında

Ünsevin: Ünlü ol ve sevin anlamında

Ünsi: Alışmış, sokulgan

Üntürk: Tanınmış Türk

Ünüvar: Herkesçe tanınan, bilinen, ünlü

Ünver: Her yana adını duyur, çok tanınmış biri ol anlamında

Ünverdi: Adını duyuran kişi

Ünzil: Gönderilmiş, indirilmiş, inzal olunmuş

Üründü: Seçilmiş, seçkin

Üsgen: Yüksek

Üstay: Ay gibi yüce, yüksek

Üstel: Yüksek, yüce

Üstem: Altın veya gümüşten yapılmış at eyeri

Üster: Baş olan yiğit

Üstün: Yenen, galip gelen

Üstünbay: Seçkin, başarılı kimse

Üstündağ: Üstün dağ

Üstüner: Güçlü yiğit, iyi nitelikli yiğit, üstün gelen yiğit

Üveys: İsteyen, arzu eden

Üzer: Kaymak

Üzeyir: Kuran’da adı geçen bir kişi

