Ü ile Başlayan Erkek İsimleri
Anne-baba olmaya hazırlanan çiftler, hamilelik süresi boyunca bebeklerine en doğru ismi bulmak için gerekli tüm araştırmaları yapıyor. Bazen çevresinden öneri alanlar, bazen de internetten isim araştıranlar, bebekleri dünyaya gelir gelmez onlara verecekleri ismin anlamına büyük bir özen gösteriyor. Siz de yakın zamanda anne-baba olmaya hazırlanıyorsanız Ü ile başlayan erkek bebeği isim önerilerine göz atabilirsiniz.
Ü Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
Übeydullah: Allah’ın kulu
Übhet: Büyüklük, ululuk
Üçel: Yüce, yüksek
Üçer: Üç yiğit
Üge: Ünlü, şöhretli
Üke: Onur, şeref
Ülcan: Ele avuca sığmaz, çok canlı
Ülez: Batmakta olan güneş
Ülgen: Yüce, ulu, iyilik tanrısı
Ülgenalp: Yüce yiğit, sağlam yiğit
Ülgener: Yüce, yiğit, sağlam yiğit
Ülger: Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım yıldız, Ülker
Ülgü: Yakışıklı olan
Ülke: Bir devletin egemenliği altındaki toprak, yurt
Ülkem: Benim olan yurt, benim olan ülke anlamında
Ülken: Senin yurdun, senin vatanın
Ülkenur: Yurdunu aydınlatan ve nurlandıran ışık
Ülker: Boğa burcunda yedi yıldızdan biri
Ülkü: Ulaşılmaya çalışılan dilek, amaç, gaye
Ülküm: Amacım, ulaşmak istediğim şey anlamında
Ülkümen: Amaç sahibi kişi, ülkücü
Ülküsel: Ülkü ile ilgili, ülkü niteliğinde olan durum
Ülmen: Denizci, deniz adamı
Ümare: Beyler, emirler
Ümit: Umut etme, umutla bekleme
Ümmet: Bir peygambere inananların hepsi. İslam dinine bağlı olanların hepsine verilen isim
Ümran: Uygarlık, ilerleme
Ünal: Ad sahibi ol, tanınan
Ünalan: Ad sahibi olan, ünlenmiş kişi
Ünalp: Ünlü yiğit
Ünan: İnleme, nalan
Ünay: Ünlü ve ay gibi kimse
Ündoğan: Ünlü doğmuş kimse
Ünek: Kahraman
Üner: Ünlü yiğit
Üngörmüş: Ün görmüş
Üngür: Mağara
Ünlem: Ses, seda, çağrı
Ünlü: Herkesçe tanınan, ün salmış olan kişi
Ünlüsoy: Tanınmış soya mensup
Ünol: Şan ol, ünlü ol anlamında
Ünsaç: Her yana ününü duyur
Ünsal: Her yana adını duyuran kişi
Ünsan: Ünlü ve sanlı olan kişi
Ünsev: Tanın ve sevil
Ünseven: Tanınmayı, ünlenmeyi seven anlamında
Ünsever: Ünlü olmayı sever anlamında
Ünsevin: Ünlü ol ve sevin anlamında
Ünsi: Alışmış, sokulgan
Üntürk: Tanınmış Türk
Ünüvar: Herkesçe tanınan, bilinen, ünlü
Ünver: Her yana adını duyur, çok tanınmış biri ol anlamında
Ünverdi: Adını duyuran kişi
Ünzil: Gönderilmiş, indirilmiş, inzal olunmuş
Üründü: Seçilmiş, seçkin
Üsgen: Yüksek
Üstay: Ay gibi yüce, yüksek
Üstel: Yüksek, yüce
Üstem: Altın veya gümüşten yapılmış at eyeri
Üster: Baş olan yiğit
Üstün: Yenen, galip gelen
Üstünbay: Seçkin, başarılı kimse
Üstündağ: Üstün dağ
Üstüner: Güçlü yiğit, iyi nitelikli yiğit, üstün gelen yiğit
Üveys: İsteyen, arzu eden
Üzer: Kaymak
Üzeyir: Kuran’da adı geçen bir kişi