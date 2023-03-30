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Ü harfiyle başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce ü ile başlayan 4,5,6 harfli kelimeler

Türkçenin dışında Almanca ve Macarca gibi bazı dillerde de kendine yer bulmuş olan ü sesi; Türk alfabesinde yer alan sekiz ünlü harften bir tanesidir. Harfin sese dönüşmesi esnasında, dilin ileri itilmesiyle çıkarılan ü harfi, bu özelliğinden hareketle ince ünlüler arasında yer almaktadır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 30.03.2023 - 01:16 | Güncelleme: ABONE OL
Ü Harfiyle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce Ü İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
HABERTURK.COM

İnce ünlü olmasının yanında, yuvarlak ve dar bir ünlü olarak da tarif edilen ü harfi; Türkçe kelimelerde iç, ön ve son ses olarak da bulunabilmektedir. Peki, ü harfi ile başlayan kelimeler hangileridir? Türkçede ü ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Ü Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde u harfinden sonra v harfinde ise önce gelen ü harfi; birçok Türkçe kelimenin başında, ortasında ve sonunda yer alabilmektedir. Türkçede, ü harfi ile başlayan ve 3 harften meydana gelen “üye” ve “ütü” gibi kelimelerden, on beş harften oluşan “ülküleştirilmek” sözcüğüne kadar yaklaşık 350 kadar kelime bulunmaktadır.

Ü İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede ü harfi ile başlayan yaklaşık 350 kelimenin 28’i, 4 harften meydana gelmektedir. Aşağıda vermiş olduğumuz liste üzerinden bu kelimelerin tamamını inceleyebilirsiniz:

  • ücra, üçer, üçlü, üçüz, ülen, üleş, ülke, ülkü, ülüş, ümit, ümmi, ümük, ünik, ünlü, ünye, ürat, ürem, ürkü, ürün, üste, üşme, ütme, üvey, üvez, üzgü, üzme, üzre, üzüm.

Ü İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Alfabenin yirmi altıncı harfi olan ü ile başlayan ve 5 harfin yan yana getirilmesi ile oluşturulmuş olan kelimelerin sayısı 49’dur:

  • ücret, üçgen, üçgül, üçler, üçlük, üçtaş, üdeba, üfleç, üğrüm, ülfet, ülger, ülker, ülser, ümera, ümmet, ümran, ündeş, ünite, ünlem, ünsüz, üreme, üremi, ürgüp, ürkek, ürkme, ürküş, ürüme, üryan, üsera, üsküf, üslup, üstat, üstel, üstlü, üstün, üşenç, üşmek, üşüme, ütmek, ütücü, ütülü, üzere, üzeri, üzgün, üzlük, üzmek, üzücü, üzünç, üsküp.

Ü İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türk dilinde 6 harften meydana gelen ve ü harfi ile başlayan kelimelerin sayısı 58’dir. Bu 58 kelime şu şekilde sıralanmaktadır:

  • üçayak, üçerli, üçleme, üçüncü, üçüzlü, üfleme, üfürme, üfürük, üleşme, ülkece, ülkücü, ümitli, üniter, ünleme, ünlülü, üremek, üremik, üreteç, üretim, üretiş, üretme, üreyiş, ürkmek, ürkülü, ürkünç, ürolog, ürümek, ürünlü, ürüşme, üryani, üsküre, üstlük, üstsüz, üstten, üstüne, üstüpü, üşenme, üşümek, üşüntü, üşürme, üşüşme, üşütme, üşütük, ütopik, ütopya, ütülme, ütüsüz, üveyik, üveyme, üyelik, üzengi, üzenti, üzgülü, üzülme, üzümcü, üzümlü, üzümsü, üzüntü.

Ü İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede, Türk alfabesinde yer alan “ç,ö,ş,ü,ğ,i (büyük)” olmadığından ü harfi ile başlayan herhangi bir kelime bulunmamaktadır. Bu durum tıpkı Türkçede “x ve w” harflerinin olmaması gibidir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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