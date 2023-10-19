Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem TYP il il başvuru sonuçları 2023: TYP 1500 işçi alımı başvuru sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

        TYP başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama sayfası

        İŞKUR TYP başvuru sonuçları isim listesi il il araştırmaları başladı. Toplum Yararına Program kapsamında 11 farklı ilde istihdam edilmek üzere 1500 personel alımı yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından TYP başvuru sonucu sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte TYP 2023 başvuru sonuçları ile asil ve yedek isim listesi ile sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 23:29 Güncelleme: 19.10.2023 - 23:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İŞKUR TYP personel alımı başvuru sonuçları gündemdeki yerini aldı. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1500 personel alımı için başvuruda bulunan adaylar başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, İŞKUR TYP personel alımı başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

        • 2

          İŞKUR TYP BAŞVURULARI SONA ERDİ

          İŞKUR TYP 1500 personel alımı için son gün 18 Ekim 2023 Çarşamba günüydü. Şimdi ise personel alımlarının son bulmasının ardından başvuru sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor.

        • 3

          BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

          İŞKUR TYP 1500 personel alımı sonuçları, başvuran kişilerce merak ediliyor. Sorgulama ekranı e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/ aracılığıyla gerçekleşiyor.

          İŞKUR TYP BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

          Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail, Gazze'de kilise vurdu
        İsrail, Gazze'de kilise vurdu
        Guterres: Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değildir
        Guterres: Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değildir
        Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü
        Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü
        Miras kavgası kanlı bitti!
        Miras kavgası kanlı bitti!
        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        FBI: Binlerce bilişimci Kuzey Kore silah programını finanse etti
        FBI: Binlerce bilişimci Kuzey Kore silah programını finanse etti
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        Mia Teknoloji'nin gelecek planları ne?
        Mia Teknoloji'nin gelecek planları ne?
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Habertürk Anasayfa