Twitter X açık mı, kapalı mı, erişim engeli var mı? Twitter X çöktü mü?
Sosyal medya kullanıcıları sabah saatleri itibariyle Twitter X platformunun kapalı olup olmadığını sorguluyor. Post, hikaye ve güncel akışı öğrenmek için instagram'a girmek isteyenler ise erişim sıkıntısı yaşamaya başladı. Bu sebeple kullanıcılar, platforma erişim sağlamada sorun yaşarken 'Instagram ve Twitter çöktü mü?' sorusuna yanıt arıyor. Peki Twitter X açık mı, kapalı mı, erişim engeli var mı?
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Dünya çapında milyonların erişim sağladığı sosyal medya platformları arasında yer alan X yani yeni eski ve sık kullanılan adıyla Twitter akışında sorun yaşayan kullanıcılar oluyor. BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. Peki Twitter X açık mı, kapalı mı, erişim engeli var mı? Twitter X çöktü mü?
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TWİTTER X AÇIK MI, KAPALI MI, ERİŞİM ENGELLENİR Mİ?
Twitter X ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanan bir karar bulunamadı. Twitter’a giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar ilk olarak ağ bağlantısını kontrol etmelidir. Ardından telefonlarının mobil marketlerinden uygulamanın güncel olup olmadığına bakılabilir.
TWİTTER X KAPANACAK MI?
Uygulamanın son sürümü telefona kurulup tekrar deneyiniz. Sorun çözülmediği takdirde masaüstü veya diğer seçenekler ile giriş yapabilirsiniz.
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INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. Karar BTK'nın site bilgileri sorulama sayfasında yer aldı.
Sosyal medya uygulaması Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişim engeli getirildi. İlgili karar BTK'nın site bilgileri sorulama sayfasında yer aldı.
KARARIN NEDENİ HAKKINDA HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
BTK tarafından yapılan açıklamada "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişme engellenmiştir" denildi.
Erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan 31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.
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RE'SEN YETKİ KULLANILDI
Öte yandan, CNBC-e tarafından edinilen bilgiye göre, BTK Instagram'ı erişime engellerken re'sen kapatma yetkisini kullandı.
BTK'nın, Filistin ve İsmail Haniye suikastı sonrası paylaşımlara getirilen engeller nedeniyle bu kararı aldığı belirtiliyor. Re'sen kapatma kararlarında 24-48 saat arasında mahkeme kararı alınması gerekiyor. Mahkemeden ilgili kararın bugün alınması bekleniyor.