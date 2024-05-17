Twitter neden X oldu? X Nedir, Twitter'ın yeni hali neler sunuyor?

MAVİ ONAY İŞARETİ NE ANLAMA GELİR?

Mavi onay işareti, bir hesabın aktif bir X Premium aboneliğinin olduğu ve uygunluk şartlarımızı karşıladığı anlamına gelir.

MUSK ‘X’ HARFİNİ NEDEN SEVİYOR?

Elon Musk, şirketlerine "X"li isimler koymasının yanı sıra, X harfine olan düşkünlüğünü dile getirdiği biliniyor. Ancak bu düşkünlüğünün nedenini açıklanmadı. Bu düşkünlük o kadar ileri seviyede ki Musk, en son doğan çocuklarından birine ‘X’ diye sesleniyor.