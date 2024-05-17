Twitter neden X oldu? X Nedir, Twitter'ın yeni hali neler sunuyor?
Dijital mecrada en çok kullanılan sosyal medya ağı Twitter, X olmuştu. SpaceX ve Tesla şirketlerinin de sahibi olan Musk, Twitter'ı 28 Ekim 2022'te satın almış ve platformda yaptığı değişikliklerle kulanıcılara duyurmuştu. Son olarak Twitter'in url olarak değişmesi gündeme gelirken Twitter neden X oldu? X Nedir, Twitter'ın yeni hali neler sunuyor?
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Twitter mavi kuş gitti, yerine X geldi. Kuş logosunu X olarak değiştiren ünlü milyarder Twitter’ın adresini de x.com olarak değiştirdi. İşte, Twitter'ın yeni hali X’in sunduğu özellikler…
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TWİTTER LOGOSU NEDEN DEĞİŞTİ?
"Twitter, büyük bir izlenim bıraktı ve iletişim kurma şeklimizi değiştirdi.
Twitter CEO’su Linda Yaccarino, yaptığı açıklamada X’e dair bilgiler vermişti;
"X, fikirler, ürünler, hizmetler ve fırsatlar için küresel bir pazar yaratan ses, video, mesajlaşma, ödemeler/bankacılık merkezli sınırsız etkileşimin gelecekteki halidir. Yapay zekâ tarafından desteklenen X, hepimizi hayal etmeye başladığımız şekillerde birbirine bağlayacak.
X.COM NEDİR?
X.com adresi, Kasım 1999 tarihinde Elon Musk tarafından kurulmuş bir şirkettir. Kuş logosunu X olarak değiştiren ünlü milyarder Twitter’ın adresini de x.com olarak değiştirdi.
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MAVİ ONAY İŞARETİ NE ANLAMA GELİR?
Mavi onay işareti, bir hesabın aktif bir X Premium aboneliğinin olduğu ve uygunluk şartlarımızı karşıladığı anlamına gelir.
MUSK ‘X’ HARFİNİ NEDEN SEVİYOR?
Elon Musk, şirketlerine "X"li isimler koymasının yanı sıra, X harfine olan düşkünlüğünü dile getirdiği biliniyor. Ancak bu düşkünlüğünün nedenini açıklanmadı. Bu düşkünlük o kadar ileri seviyede ki Musk, en son doğan çocuklarından birine ‘X’ diye sesleniyor.
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