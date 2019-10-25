25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal ağ Twitter’ın beklentilerin çok altında gelen gelir rakamı, şirketin borsadaki değerini bir gecede yüzde 20 eritti.
2019 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan Twitter’ın Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde elde ettiği gelir 824 milyon dolar seviyesinde kaldı.
Bu rakama göre sosyal ağın çeyrek geliri yıllık bazda yüzde 9 arttı. Ancak şirket gelirlerini bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 18, geçen yılın aynı döneminde ise yüzde 29 büyütmüştü.
'GÜÇLÜ BİR PERFORMANS SERGİLEDİK' DEDİ AMA...
Twitter CEO’su Jack Dorsey, bu yılın üçüncü çeyreğinde ürünlerinde yaptıkları iyileştirmelerle, günlük aktif kullanıcı sayılarını yüzde 17 oranında artırrak, güçlü bir performans sergilediklerini ve istenmeyen/kötü niyetli içeriklerin de yüzde 50’sini kaldırdıklarını ifade etti.
Ancak, açıklanan sonuçlar sosyal ağın faaliyet kârının yüzde 52, net kârının ise yüzde 95 gerilediğini de gözler önüne serdi. 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 789 milyon dolar net kâr açıklayan Twitter’ın bu yılın üçünü çeyreğindeki net kârı ise 36.5 milyon dolara kadar düştü.
Yine şirketin geçen yılın aynı döneminde yüzde 32 artan reklam gelirleri bu yıl ise yüzde 8 artışla 702 milyon dolarda kaldı.
BİRKAÇ SAAT İÇİNDE 6.4 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ
2019 yılının üçüncü çeyreğinde Twitter’ın reklam gösterilebilir günlük aktif kullanıcı sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 145 milyona çıktı. Ancak bu olumlu gelişme de sosyal ağın yatırımcılarını mutlu etmeye yetmedi.
Analistlerin beklentilerinin çok altında kalan bu rakamların ardından, Twitter’ın New York Borsası’nda işlem gören hisse senetlerinin fiyatı da çakıldı.
Twitter hisseleri bir günde yüzde 20.8 düşüşle, 30.7 dolara gerilerken; şirketin piyasa değeri de birkaç saat içinde 6.3 milyar dolarlık kayıpla, 30 milyar dolardan 23.7 milyar dolara indi.
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