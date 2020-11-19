Popüler sosyal paylaşım paltformu Twitter, yeni özelliği "Fleets" i duyurdu. Snapchat ile hayatımıza giren, Instagram ile iyice yerleşen "hikayeler" artık Twitter'da da olacak. Türkçe'ye "Filolar" şeklinde çevrilen Twitter Fleets nedir? Twitter "Fleets" nasıl kullanılır? Twitter Fleets ne zaman gelecek?

TWİTTER FLEETS NEDİR?

İlk olarak Snapchat ile tanıdığımız sonra ise sırasıyla Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta da kullanılmaya başlanılan "hikayeler" artık Twitter'da da var. Twitter'ın resmi hesabından bugün yeni özellik "Fleets" in duyurulduğu bir tweet paylaşıldı.