Twitter, global çaplı bir kesinti yaşadı ve binlerce kullanıcı tarafından erişilemedi. Bu sırada birkaç saat boyunca ulaşılamayan sosyal medya platformunun patronundan “Bende normal çalışıyor” tweeti geldi.

Son dönemde kazandıkları, kaybettikleri, aldıkları ve sattıklarıyla dünya medyasını en çok meşgul eden insanlardan bir tanesi Elon Musk, bu kez Twitter çöküntüsü ile gündemde.

Twitter, ekim ayında Musk’ın satın almasından bu yana ilk kez uzun süreli ve global çapta bir kesinti yaşadı. Birkaç saat boyunca popüler sosyal medya platformuna erişilemez veya temel özellikleri kullanılamazken, bu kesinti sonrası sosyal medyada kullanıcılar sorun ile ilgili bildirimde bulunurken