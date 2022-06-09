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Twitter, yeni alışveriş özelliği Product Drops'u duyurdu. Product Drops ile alışveriş yapanların kendileri için en önemli olan lansmanlardan haberdar olmalarını sağlanması hedeflenirken markalara da alışveriş meraklılarının büyük ürün anlarında ulaşma imkânı tanınacak.

Şirketten yapılan açıklamada Product Drops ile satıcıların bir sonraki en büyük lansmanını yapmalarına ve yerel olarak Twitter'da daha fazla ürün ayrıntısı göstermelerine olanak tanınacağı ifade edildi. Öte yandan alıcılar da yaklaşan indirimler için hatırlatıcılar ayarlayabilecek.

Dior ve Union Los Angeles markalarıyla test edilen özellik üzerinden Twitter'da alışveriş yapanlar, zaman çizelgesindeki düşüşleri keşfetme ve aynı yerden satın alma şansı erişecek.

Product Drops ile, bir satıcı yaklaşan bir lansman hakkında Tweet gönderdiğinde, Tweet'in altında bir "Bana Hatırlat" düğmesi görülecek. Tek dokunuşla Drop'un hatırlatılmasını talep edilebilecek. Lansman gününde, bildirimler sekmesinde, düşüşten 15 dakika önce ve düşüş anında bir uygulama içi bildirim alınabilecek, böylece satıcının web sitesinde ilk alışveriş yapanlardan biri olunabilecek ve diğer alışverişçileri geride bırakılabilecek. Bildirime tıklandığında, ürünü satıcının web sitesinde satın almak için bir "Web sitesinde alışveriş yapın" düğmesi görülecek.

Şu an için yalnızca ABD'de bulunan ve iOS cihazlarda Twitter'ı İngilizce olarak kullanan müşteriler bu yeni özelliği görebilecek ve kullanabilecek.

Christian Dior Couture'un Sosyal Medya Yöneticisi Sijie Chen, yeni özellik hakkında "Twitter, moda severlerin, markaların sunduğu en yeni ürünleri keşfetmesine olanak tanıyan bir platform. Platformdaki yeni ve heyecan verici bir girişim olan Product Drops ile Dior, ABD pazarındaki bağlantılarını hayran oldukları kreasyonlar etrafında yeni kitlelere genişletebilecek." dedi.

Twitter'ın Ürün Müdürü Justin Hoang ise "Twitter Alışveriş ailesini genişletirken ve Product Drops gibi yeni özellikleri test ederken, önceliğimiz ticaret yapanlara alışveriş yapanlarla bulundukları yerde buluşmalarına yardımcı olan yeni araçlar sağlamak oldu. Alışveriş yapanların Twitter'da olduğunu biliyoruz, bu nedenle satıcıların etkileşim kurmak için profilde (Shop Spotlight ve Twitter Mağazaları gibi) veya zaman çizelgesinde bu yeni özelliğimiz gibi alışveriş özelliklerimizden nasıl yararlandıklarını görmekten heyecan duyuyoruz.” dedi.