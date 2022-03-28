Sosyal paylaşım platformu Twitter'da yaşanan erişim sorunu gündeme oturdu. Pek çok Twitter kullanıcısı 28 Mart Pazartesi günü Twitter'ı açamadığını, paylaşım yapamadığını dile getirince Twitter çöktü mü, neden yüklenemiyor sorusu internette en çok araştırılan konular arasına girdi. Downdetector, 28 Mart Pazartesi Twitter erişim sorunu ile ilgili merak edilenlere dair açıklamada bulundu.