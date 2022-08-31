O özellik artık Twitter’da

Sosyal ağ Twitter, kullanıcıların seçeceği daha küçük bir kitleye tweet’lemenin yeni yolu olan Twitter Circle (Çevreler) özelliğini kullanıma sundu. Twitter Circle ile kullanıcılar artık Tweet bazında içeriklerini kimlerin görebileceğini ve içerikleriyle etkileşime geçebileceğini seçme esnekliğine sahip olacak.
Circle'ı Mayıs ayında test etmeye başlayan Twitter, gelen olumlu geri bildirimlerin ardında merakla beklenen Twitter Çevreler özelliğini dünya genelinde iOS, Android ve Twitter.com'daki herkesin kullanımına sunmaya başladığını duyurdu.
ÇEVRENİZİ SEÇME
Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, Twitter'da paylaşımda bulunmadan önce, tweet’ini çevresiyle veya tam takipçi listesiyle paylaşma seçeneği görecek. Çevreler en fazla 150 kişiyi içerecek ve istenilen zaman kimin içeride kimin dışarıda olduğu ayarlanabilecek. Kullanıcıların, ‘çevre’sinde yaptığı değişikliklerden hiç kimse haberdar olmayacak.
‘Çevre’ye gönderilen tweet’ler, altlarında yeşil bir rozetle görünecek. Bu tweet’ler, yalnızca çevrenizde olmayı seçtiğiniz kişiler tarafından görülebilecek ve retweet’leneyecek veya paylaşılamayacak. Ayrıca, Twitter hesabınız herkese açık olsa bile, çevredeki tweet’lere verilen tüm yanıtlar özel kalacak.
TWITTER DENEYİMİNİZİ KİŞİSELLEŞTİRME
Twitter'daki herkesin sohbete istedikleri zaman ve şekilde katılmak için seçeneğe, kontrole, araçlara ve şeffaflığa sahip olmasını sağlamayı hedefleyen sosyal ağ, Twitter Circle’ı da bu doğrultuda geliştirdiğini açıkladı.
Twitter, bu özelliği test edilmeye başladığından bu yana kullanıcıların Twitter deneyimlerini kişiselleştirmelerine nasıl yardımcı olduğunu da şu ifadelerle paylaştı:
- Tweetlemede ve kendilerini ifade etmede daha rahat hissetmek
- Alternatif veya ikincil hesaplara olan ihtiyacı ortadan kaldırma
- Yakın ve gelişen bir arkadaş grubuyla içerik paylaşma
- Korumalı ve genel hesap ayarları arasında geçiş yapmaktan kaçınma
- Artan genel Tweetleme (hem çevrelerin içinde hem de dışında)
- Çevre Tweetlerinde artan Tweet katılım oranı (beğeniler ve yanıtlar)
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