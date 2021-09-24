Twitter Bahşiş nedir? Nasıl kullanılır?

Twitter 'Bahşiş' özelliği nasıl çalışıyor? Bahşiş nasıl alınıyor? Haberler

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Sosyal ağ Twitter, “Bahşiş” özelliğini resmen devreye aldı. İlk olarak Twitter’ın iOS uygulamasına kullanıma açılan ve yakın zamanda Android için de devreye alınacak olan yeni özellik ile Twitter kullanıcıları birbirlerine para gönderebilecek.

Twitter’da profilinde bahşişleri açan kullanıcılara, ekledikleri üçüncü taraf ödeme hizmet ve platformları aracılığıyla, platform dışından para veya Bitcoin göndermek için Bahşişler simgesine dokunmak yeterli olacak.

Yeni özellik sayesinde Lightning Network'ü kullanarak kripto para ile de bahşiş gönderebilecek. Twitter'ın Bahşişler özelliğinde kullanıcılara sunduğu ödeme platformları şunlar: Bandcamp, Cash App, Chipper, Patreon, Razorpay, Wealthsimple Cash, Venmo.

İlk olarak iOS kullanıcılarına açılan yeni özellikle, profillerinde “Bahşişler” özelliğini ayarlayan kişilerin profil sayfalarında para simgesi görülecek.

BAHŞİŞ TOPLAMAK İÇİN HANGİ ADIMLAR İZLENMELİ?

Kullanıcılar, gelecek vadeden içerik oluşturucular, Twitter Sohbet Odaları yöneticileri ve diğer pek çok kişi arasından istediği tüm kullanıcılara destek vermek, teşekkür etmek, yardımcı olmak veya ödül vermek için bahşiş verebilecek. Twitter Bahşiş özelliğini ayarlamak için ise şu adımları izlemek gerekiyor:

- iOS'ta “Profili Düzenle” öğesine gidip, varsayılan olarak kapalı olan “Bahşişler” öğesine dokunun.

- Yönlendirileceğiniz bahşiş ayarları ekranında “Bahşişe izin ver” seçeneğini açın ve daha sonra kullanmak istediğiniz üçüncü taraf hizmeti/hizmetleri seçin.

- Üçüncü taraf hizmet kullanıcı adınızı/adlarınızı ekleyin. Bahşişler simgenizin Twitter profilinizde görünmesi için en az bir kullanıcı adı girmeniz gerekir. Profilinize bir üçüncü taraf ödeme hizmeti eklediğinizde bu hizmetteki kullanıcı adınız, herkese açık bir şekilde Twitter hesabınıza bağlanır.

- Twitter’da bahşişler özelliği aracılığıyla veya platformun herhangi bir yerinde bahşiş talep etmek, almak veya göndermek için en az 18 yaşında olmak gerekir.

- Para ve Bitcoin biçimindeki bahşişler, üçüncü taraf ödeme hizmetleri aracılığıyla Twitter dışına gönderiliyor. Twitter bu ödemelerden herhangi bir ücret almıyor ancak üçüncü taraf ödeme hizmetleri ücret alabiliyor.