Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Teknoloji

Ulusal Yayıncılar Derneği Twitter'a 250 milyon dolarlık dava açtı

Amerika'da faaliyet gösteren on yedi müzik yayıncısının oluşturduğu Ulusal Yayıncıları Derneği, Twitter'ın yaklaşık 1.700 şarkının telif hakkını ihlal ettiğini iddia ederek şirkete 250 milyon dolarlık dava açtı

Giriş: 15.06.2023 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL
Ulusal Yayıncılar Derneği Twitter'a 250 milyon dolarlık dava açtı
HABERTURK.COM

BBC News'un haberine göre, Ulusal Yayıncıları Derneği (NMPA) Twitter'dan 250 milyon dolardan fazla tazminat talep etti.

Nashville'deki federal bölge mahkemesinde açılan davada NMPA, Twitter'ı kâr amaçlı "ihlali sağlamak ve teşvik etmekle" suçladı. NMPA açıklamasında, şirketin Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından işler düzelmedi.

Sony Music Publishing, BMG Rights Management ve Universal Music Publishing Group gibi firmaları temsil eden NMPA, Twitter'ın "gerekli lisans ücretlerini ödemeden lisanssız müzikten kârlar elde etmeye devam ettiğini" savundu.

Kesintilerin Twitter'a müzik lisans ücreti ödeyen TikTok, Facebook, Instagram, YouTube ve Snapchat gibi rakiplerine karşı "haksız bir avantaj" sağladığını da aktardı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ulusal Yayıncılar Derneği başkanı David İsraelite "Twitter, platformunda milyonlarca şarkıyı lisanslamayı reddeden tek şirket" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İskenderun'da konteyner talebinin yüzde 85'i karşılandı
İskenderun'da konteyner talebinin yüzde 85'i karşılandı
Mayıs ayı konut satış rakamları
Mayıs ayı konut satış rakamları
Çocuklarda gözde beyaz ışık parlamasına dikkat!
Çocuklarda gözde beyaz ışık parlamasına dikkat!
ABD'deki kanser merkezleri: Kemoterapi ilaçlarının miktarı yetersiz
ABD'deki kanser merkezleri: Kemoterapi ilaçlarının miktarı yetersiz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.