Twitch son günlerde kara para aklama ve dolandırıcılık olayları nedeniyle gündeme geldi. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...
TWITCH FAKE BIT OLAYI NEDİR?
İddiaya göre, Bit Scam sistemi ile kredi kartı hırsızlığı yapan dolandırıcılar, Twitch yayıncılarıyla iletişime geçmeleriyle başlıyor. Yayıncılara çalıntı kartlarla bağış yapacaklarını söylüyorlar ve yayıncı kabul ederse, bağış yapılan miktarın bir kısmı dolandırıcılara tekrar iade ediliyor. Böylelikle hem yayıncılar, hem de kredi kartı hırsızları para kazanıyor.
Çok az izlenmesi olup dikkat çekmeyeceği düşünülen yayıncılar üzerinden yapıldığı iddia edilen kara para aklama işlemi ustaca hazırlanmış bir tezgahla işliyor. Yayıncıya bağış yapıldıktan sonra para temiz bir hale gelmiş oluyor.
TWITCH NEDİR?
Twitch ya da Twitch TV online oyunların canlı yayınlandığı bir sosyal medya platformudur. 2011 yılından beri hayatımızda olan bu oyun platformunun kurucuları Justin TV’nin kurucuları Justin Kan ve Emmett Shear’dır. Genellikle League of Legends yani halk arasında LOL oyunu üzerinden canlı yayın yapılan bu platform takipçileriniz 5000’i geçtiği zaman Twitch ile anlaşarak para kazanabileceğiniz bir platformdur.
Twitch online bir Televizyon programıdır. Canlı sohbet seçeneği olan Twitch de izleyicileriniz ile anlık olarak konuşabilirsiniz. Bunun yanı sıra Twitch’de sadece oyun oynayarak değil farklı yeteneklerinizi gösterdiğiniz canlı yayınlar açarak da para kazanabilirsiniz. (Resim Çizme, müzik yayını açma vb.)
Diğer sosyal medya kanalları gibi Twitch de – eğer online oyun oynamayı seviyorsanız - oldukça keyifli vakit geçirebileceğiniz bir ortamdır. Global bir uygulama olan Twitch TV ile tüm dünya üzerindeki canlı yayınları bir sınırlama olmadan izleyebilirsiniz.
Twitch oldukça popüler bir sosyal medya kanalıdır, bu yüzden bu sahada para kazanmanız da mümkündür. Eğer profesyonel bir oyuncu olduğunuzu düşünüyorsanız ve oyun platformlarında başarılarınız var ise Twitch üzerinden para kazanmanız mümkündür. Sadece LOL değil farklı bir çok oyun üzerinden de yayın yaparak para kazanabilirsiniz.
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