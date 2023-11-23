TVF Başkanı Üstündağ'dan Melissa Vargas açıklaması!

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile kadın iç giyim perakende markası Suwen arasında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsorluğuna ilişkin anlaşma imzalandı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Suwen Yönetim Kurulu Başkanı Birol Sümer, Suwen Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bolluk ile milli voleybolcular Kübra Akman ve Elif Şahin katıldı.

Yapılan anlaşmayla Suwen, 3 yıllığına A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsoru oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Suwen'in önemli bir marka olduğunu vurgulayarak, "Türk voleybol ailemize güzel bir paydaş daha katılıyor. Suwen ailesi halka arz olmuş, kısa sürede hızla büyümüş Türkiye'de ciddi bir şekilde markalaşmış. Voleybol takımının başarısında pay sahibi olmak için birlikte yol arkadaşlığı yapıyoruz." şeklinde konuştu. REKLAM Türk voleybolunun geldiği noktada sponsorların çok önemli olduğuna değinen Üstündağ, "Gönülden bizleri destekleyen milletimize, sponsorlara, kulüplere, antrenörlere ve sporculara ve ailelerine çok teşekkür ediyorum. Suwen artık ailemizin bir parçası oldu. Suwen ile daha güçlü olacağız, daha büyük başarılara imza atacağız. Bu uzun yolda bizlere yol arkadaşlığı yapan Suwen ailesine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. "OLİMPİYATTA KÜRSÜ EKSİĞİMİZ VAR. HEDEFİMİZ İLK 3'TE YER ALMAK" Türkiye'nin voleybolda bir dünya markası olduğunu aktaran Üstündağ, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türk voleybolunun neler yaptığını bugün dünyada ve Avrupa'da hangi konumda olduğunu ve daha neler yapacağının çalışması içindeyiz. Bu yıl 3 kupa, 5 hedef yakalayarak Avrupa şampiyonluğunu ve dünya kupasına sahip olduk. Dünya sıralamasında birinci sıradayız. İşimiz zor, yolumuz uzun. Önümüzde çok önemli bir olimpiyat sınavımız var. Olimpiyatta kürsü eksiğimiz var. Hedefimiz ilk 3'te yer almak." değerlendirmesinde bulundu.

"THY İLE SPONSORLUĞUMUZ DEVAM EDECEK" A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa şampiyonluğunun ardından THY tarafından özel uçak yerine tarifeli uçakla yurda dönmesinin hatırlatılarak sponsorluğun devam edip etmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Üstündağ, şunları söyledi: REKLAM “Türk Hava Yolları ile sponsorluğumuz devam ediyor. Çok çeşitli şeyler yazıldı ve çizildi. Şunun altını çizmek istiyorum ki Türk Hava Yolları bugüne kadar bize çok ciddi destek verdi ve vermeye de devam ediyor. Konuyla ilgili asla yazılan ve çizilenlerin doğru olmadığının altını çizmek istiyorum. Çünkü böyle bir talep bizden olmadı. Biz zaten bir planlama yapmıştık ve sonrasında plan değişikliğine gitmedik. Böyle bir talebimiz olmadı. Burada biraz da acımasızca THY suçlandı. Biz dünyada nasıl bir numara oluruz, Avrupa şampiyonu nasıl oluruz ve olimpiyatta nasıl madalya alırız; bizler bunun hesabını yapıyorduk ve hesaplarımızda bir değişiklik olmadı. Bu anlamda sponsorumuz olan THY’nin en ufak bir suistimali ve eksikliği yoktur. Biz paydaşız ve yol arkadaşıyız, bir değer ortağıyız. THY sonrasında da bize her konuda defalarca yardımcı olmuştur. Örneğin 3 saatlik yolu özel uçakla gelmektense 13 saatlik yolu business uçmak bizim tercihimizdi. Bizi en iyi şekilde ağırladılar. Konforlu bir şekilde seyahat ettirdiler. Her türlü imkanı sundular. THY ile 1 yıl daha sözleşmemiz devam ediyor. Görüşmelerimiz de devam ediyor, yine THY ile sponsorluğumuz devam edecek.”

"VARGAS'IN TEDAVİSİ 4-6 HAFTA ARASI SÜRECEK. YAKİNEN TAKİP EDİYORUZ" Milli oyuncu Melissa Vargas'ın sakatlığının sorusuna Üstündağ, "Vargas antrenmanda omzundan bir sakatlık geçirdi. Tedavisi devam ediyor. Büyük başarılarda herkes gibi o da pay sahibi. Türkiye'yi çok benimsedi. Bizim evladımız. 4-6 hafta arası tedavisi sürecek. Yakinen takip ediyoruz." yanıtını verdi. Bir gazetecinin "A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin Türkiye'de görev yapmasını arzu eder misiniz?" sorusu üzerine de Üstündağ " Şu anda Daniele Santarelli İtalya'da görev yapıyor. Türkiye'den ya da başka bir ülkeden bir teklif gelirse ve görüşürse biz buna onay veririz. Biz kimseye bir kriter ve yasaklama sınırı getirmeyiz. Şu an Imoco Volley'de devam ediyor ve lider durumda. Sık sık buraya gidip geliyor, toplantılarımız yapıyoruz. Kendisi Türk Milli Takımı'na konsantre olmuş durumda. Kimin nereye gideceği önemli değil. Bizim için önemli olan kulüplerimizin ve milli takımın başarılı olması. Bizim tek hedefimiz, heyecanımız ve hayalimiz bu ülkeye olimpiyat madalyası getirmek." diye yanıtladı. BİROL SÜMER: MİLLİLERİMİZ TÜRK KADINININ VE TÜRK İNSANININ GURURU OLDULAR" Törende konuşan Birol Sümer ise Cumhuriyet'in 100. yılında Türk kadınlarını temsilen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli bir başarı elde ettiğine değinerek "Kendilerine müteşekkiriz, teşekkür ediyoruz. Millilerimiz Türk kadınının ve Türk insanının gururu oldular." dedi. Elde edilen başarının uzun ve sistemli bir çalışmanın sonucu olduğunun altını çizen Sümer "Bu başarı bir günlük bir başarı değil uzun bir süreç ve sistemli bir çalışmanın sonucu. Gelecekteki başarılarında garantisi bu sistem, bu kültür ve bu yönetim anlayışıdır. Umuyoruz ki diğer spor dallarına ve markalara da örnek olacaklar. Bizim 30 yıllık başarılarımızın arkasında da binlerce kadın çalışanımız var. Türkiye Voleybol Federasyonu ve Suwen olarak bu çabaların sonucunda birlikte yola çıktık. Emeği olan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.