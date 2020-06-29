TV8 Lezzet Düşkünleri neden yok? Sorusu programın takipçileri tarafından merak konusu oldu. TV8 yayın akışında Lezzet Düşkünleri'nin ne zaman yayınlanacağını açıkladı. İşte detaylar...

TV8 LEZZET DÜŞKÜNLERİ NEDEN YOK?

Yayın akışında yemek yarışması Lezzet Düşkünleri’nin yerine ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisi yer alıyor. Kanal tarafından henüz açıklama gelmedi.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Lezzet Düşkünleri’nin yayın günlerinde ve saatinde değişikliğe gidildi. TV8’in haftalık programına göre, Lezzet Düşkünleri 4 Temmuz Cumartesi günü sabah 08.00’de yayınlanacak.