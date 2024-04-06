Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon TV yayın akışı: Yerli ve yabancı sinema filmleri bugün TV’de! 6 Nisan 2024 Bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Now TV tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı: Yerli ve yabancı sinema filmleri bugün TV'de! İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Now TV tv yayın akışı listesi

        Cumartesi günü birbirinden farklı kanallarda diziler ve filmler yayınlanıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan sinema filmleri heyecan dolu olacak. Hazırladığımız TV yayın akışı rehberi ile bugün tv'de neler var sorusuna yanıt verdik. İşte en çok izlenen kanalların 6 Nisan 2024 TV yayın akışları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 13:36 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Televizyon kanalları, sabah kuşaklarından dizilere, öğlen programlarından haberlere kadar pek çok farklı alanda yapım ile milyonları ekran başına topluyor. Peki kanalların bugünkü yayın akışında neler var? Sizin için hazırladığımız TV yayın akışı rehberini inceleyerek TV'de bugün ekrana gelecek yabancı sinema filmleri ve TV'de bugün spor ekranı hakkında bilgi sahibi olabilir, TV'de bugün hangi diziler var sorunuza yanıt bulabilirsiniz. İşte 6Nisan 2024 TV yayın akışı

        • 2

          6 NİSAN 2024 CUMARTESİ EKRANA GELECEK OLAN PROGRAMLAR

          Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan dizi ve filmler belli oldu. Now TV'de Korkma Ben Yanındayım, Show TV’deGüldür Güldür Show, Kanal D’de saat 00.15'te Çember: Ölüm Bizi Ayırına Kadar (Yerli Sinema) yayınlanacak.

        • 3

          TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 6 NİSAN 2024

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          14:00 Ömer

          16:00 Yerli Dizi Tekrarı

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Bay Link Kayıp Efsane (Yabancı Sinema)

          23:50 Yerli Dizi Tekrarı

          02:30 Aramızda Kalsın

          TV8 YAYIN AKIŞI

          10:00 Gazete Magazin

          14:15 Cevap Ver Türkiye

          16:30 Çarkıfelek

          20:00 Survivor All Star 2024

          00:15 Survivor Ekstra

          01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

          02:30 Gazete Magazin

          05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

          13:45 Gırgıriye'de Şenlik Var (Yerli Sinema)

          15:30 Taş Kağıt Makas

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Üç Kız Kardeş

          00:15 Çember: Ölüm Bizi Ayırına Kadar (Yerli Sinema)

        • 4

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          13:00 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)

          15:15 Sandık Kokusu

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Kızılcık Şerbeti

          02:45 Bahar

          05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          ATV YAYIN AKIŞI

          12:30 Kardeşlerim

          16:40 Baba Parası (Yerli Sinema)

          19:00 ATV Ana Haber

          19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

          20:00 Kardeşlerim

          00:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema)

          02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

          05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi

        • 5

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          11:20 Memet Özer İle Mutfakta

          12:00 Korkma Ben Yanındayım

          14:30 Şahane Hayatım

          15:45 Kzıl Goncalar

          19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Korkma Ben Yanındayım

          23:30 Kirli Sepeti

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Habertürk Anasayfa