Tv yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Haftanın ilk gününde yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Birbirinden farklı türde diziler, filmler ve programlar izleyiciyle buluşuyor. İşte 27 Mayıs 2024 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1 TV yayın akışı
- 1
Tv yayın akışı belli oldu. Programları ve dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, tv yayın akışı ve rehberi...
- 2
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
Show TV'de bu akşam saat 20.00'da Güldür Güldür Show yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
05:30 AZİZ
08:00 BU SABAH
10:00 GÜZEL GÜNLER (TEKRAR)
12:30 ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ
15:00 DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
- 3
ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK
Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok, kimliği açığa Örümcek-Adam'ın, sırrını geri vermesi için Doktor Strange'den yardım istemesiyle birlikte yaşananları konu ediyor. Örümcek-Adam'ın kimliği ifşa edilerek onun ve sevdiklerinin hayatı, halkın gözü önüne serilir. Kendisini büyük bir kaosun ortasında bulan Peter, aynı zamanda suç ortakları olarak lanse edilen MJ ve Ned'in hayatının da olumsuz etkilenmesine şahit olur. Arkadaşlarının üniversiteye girme şanslarının yok olmasına seyirci kalmak istemeyen Peter, sırrını geri vermesi için Doktor Strange'den yardım ister. Peter'ın yakarışından etkilenip ona yardım etmeyi kabul eden Strange, Unutma Büyüsü'nü yapmaya başlar. Ancak bu büyü, MJ, Ned, May ve Happy'nin de Örümcek-Adam'ın kim olduğunu unutmasına neden olacaktır. Arkadaşlarının kim olduğunu hatırlamasını, diğer kişilerin unutmasını isteyen Peter, Strange büyüyü yaparken parametreleri değiştirir. Ancak bu durum beklenmedik olaylara neden olur.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 GÜN ORTASI
14:00 MUTFAK BAHANE
16:00 ESRA EROL’DA
19:00 ATV ANA HABER
20:00 ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK
-
- 4
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYÜBİ
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam 20.00'da TRT1'de.
Süreyya’nın intikamını almak ve beyleri kurtarmak için harekete geçen Selahaddin, Mülhem’i köşeye sıkıştırmaya başarmıştır.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM
06:15 NOSTALJİ KUŞAĞI “UĞURLUGİLLER”
06:55 BALKAN NİNNİSİ
10:30 ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE
13:15 SEKSENLE
14:30 GÖNÜL DAĞI
17:45 LİNGO TÜRKİYE
19.00 ANA HABER
19.55 İDDİALARIN AKSİNE
20.00 KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYÜBİ
- 5
YALAN DİZİSİ
Yalan dizisi birinci bölüm bu akşam Kanal D'de!
Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 AFİLİ AŞK
09:00 NELER OLUYOR HAYATTA
11:00 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ
13:00 GELİNİM MUTFAKTA
16:00 TAŞ KAĞIT MAKAS
18:40 KANAL D ANA HABER
20:00 YALAN
22:45 YALAN
- 6
KIZIL GONCALAR
Cüneyd’in babası Vahit’in dönüşü herkesi şaşırtmış, posta oturmak üzere olan Cüneyd de bu karşılaşmayla sarsılmıştır. Öte yandan duyduklarını Levent ve Beste’ye belli etmeyen Mira, Naim’in söylediklerinden emin olmak için kesin kanıtı bulmaya kalkışır. Levent ise yıllar sonra oğlunun karşısına perişan bir halde çıkıp, her şeyden vazgeçmiş bir derviş gibi görünen Vahit’ten şüphelenmiştir. Ululara katılmak üzere dergahtan ayrılmaya hazırlanan Sadi ise Vahit’in Cüneyd’in en zor anlarında bile yanında durup oğluna destek olmasıyla abisinin yanında durur.
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT
10:30 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12:00 YASAK ELMA
20:30 EN HAMARAT BENİM
16:30 KIZIL GONCALAR
19:00 SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER
20:00 KIZIL GONCALAR (TEKRAR)
-
- 7
SURVİVOR
Survivor bu akşam 20.00'da Tv8'de!
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’DE SAĞLIK
08:30 ARAMIZDA KALMASIN
11:15 SURVİVOR ALL STAR 2024
11:45 DEMET VE JESS’LE GEL KONUŞALIM
14:00 SURVİVOR EKSTRA
16:00 ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ
20:00 SURVİVOR ALL STAR 2024