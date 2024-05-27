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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1 TV yayın akışı...

        Tv yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Haftanın ilk gününde yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Birbirinden farklı türde diziler, filmler ve programlar izleyiciyle buluşuyor. İşte 27 Mayıs 2024 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1 TV yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 09:54 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:02
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        • 1

          Tv yayın akışı belli oldu. Programları ve dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, tv yayın akışı ve rehberi...

        • 2

          GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

          Show TV'de bu akşam saat 20.00'da Güldür Güldür Show yayınlanacak.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          05:30 AZİZ

          08:00 BU SABAH

          10:00 GÜZEL GÜNLER (TEKRAR)

          12:30 ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ

          15:00 DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME

          18:45 SHOW ANA HABER

          20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

        • 3

          ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK

          Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok, kimliği açığa Örümcek-Adam'ın, sırrını geri vermesi için Doktor Strange'den yardım istemesiyle birlikte yaşananları konu ediyor. Örümcek-Adam'ın kimliği ifşa edilerek onun ve sevdiklerinin hayatı, halkın gözü önüne serilir. Kendisini büyük bir kaosun ortasında bulan Peter, aynı zamanda suç ortakları olarak lanse edilen MJ ve Ned'in hayatının da olumsuz etkilenmesine şahit olur. Arkadaşlarının üniversiteye girme şanslarının yok olmasına seyirci kalmak istemeyen Peter, sırrını geri vermesi için Doktor Strange'den yardım ister. Peter'ın yakarışından etkilenip ona yardım etmeyi kabul eden Strange, Unutma Büyüsü'nü yapmaya başlar. Ancak bu büyü, MJ, Ned, May ve Happy'nin de Örümcek-Adam'ın kim olduğunu unutmasına neden olacaktır. Arkadaşlarının kim olduğunu hatırlamasını, diğer kişilerin unutmasını isteyen Peter, Strange büyüyü yaparken parametreleri değiştirir. Ancak bu durum beklenmedik olaylara neden olur.

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 KAHVALTI HABERLERİ

          10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

          13:00 GÜN ORTASI

          14:00 MUTFAK BAHANE

          16:00 ESRA EROL’DA

          19:00 ATV ANA HABER

          20:00 ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK

        • 4

          KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYÜBİ

          Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam 20.00'da TRT1'de.

          Süreyya’nın intikamını almak ve beyleri kurtarmak için harekete geçen Selahaddin, Mülhem’i köşeye sıkıştırmaya başarmıştır.

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:13 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM

          06:15 NOSTALJİ KUŞAĞI “UĞURLUGİLLER”

          06:55 BALKAN NİNNİSİ

          10:30 ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE

          13:15 SEKSENLE

          14:30 GÖNÜL DAĞI

          17:45 LİNGO TÜRKİYE

          19.00 ANA HABER

          19.55 İDDİALARIN AKSİNE

          20.00 KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYÜBİ

        • 5

          YALAN DİZİSİ

          Yalan dizisi birinci bölüm bu akşam Kanal D'de!

          Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 AFİLİ AŞK

          09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

          11:00 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ

          13:00 GELİNİM MUTFAKTA

          16:00 TAŞ KAĞIT MAKAS

          18:40 KANAL D ANA HABER

          20:00 YALAN

          22:45 YALAN

        • 6

          KIZIL GONCALAR

          Cüneyd’in babası Vahit’in dönüşü herkesi şaşırtmış, posta oturmak üzere olan Cüneyd de bu karşılaşmayla sarsılmıştır. Öte yandan duyduklarını Levent ve Beste’ye belli etmeyen Mira, Naim’in söylediklerinden emin olmak için kesin kanıtı bulmaya kalkışır. Levent ise yıllar sonra oğlunun karşısına perişan bir halde çıkıp, her şeyden vazgeçmiş bir derviş gibi görünen Vahit’ten şüphelenmiştir. Ululara katılmak üzere dergahtan ayrılmaya hazırlanan Sadi ise Vahit’in Cüneyd’in en zor anlarında bile yanında durup oğluna destek olmasıyla abisinin yanında durur.

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

          10:30 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

          12:00 YASAK ELMA

          20:30 EN HAMARAT BENİM

          16:30 KIZIL GONCALAR

          19:00 SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER

          20:00 KIZIL GONCALAR (TEKRAR)

        • 7

          SURVİVOR

          Survivor bu akşam 20.00'da Tv8'de!

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 8’DE SAĞLIK

          08:30 ARAMIZDA KALMASIN

          11:15 SURVİVOR ALL STAR 2024

          11:45 DEMET VE JESS’LE GEL KONUŞALIM

          14:00 SURVİVOR EKSTRA

          16:00 ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ

          20:00 SURVİVOR ALL STAR 2024

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