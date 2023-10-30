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        Haberler Televizyon TV yayın akışı bugün: 30 Ekim Pazartesi hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? TV8, Fox, Show TV, TRT 1, Kanal D, Star, ATV yayın akışı

        TV yayın akışı bugün: 30 Ekim Pazartesi hangi diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak?

        Haftanın ilk gününün başlaması ile beraber vatandaşlar, TV yayın akışına ilişkin araştırmalara başladı. Gün itibariyle okulların da tatil olması nedeniyle; bu akşam hangi dizi, film ve yarışmaların yayınlanacağı merak konusu. İşte, 30 Ekim Pazartesi gününün yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 10:55 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:55
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        • 1

          Her sabah hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri olan günün TV yayın akışı belli oldu. 30 Ekim Pazartesi günü itibariyle Show TV, ATV, Star, Fox, Kanal D, TRT 1 ve TV8'de ekranlara gelecek yapımlara dair tüm detayları bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          ATV

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Safir

          00:20 Aldatmak

        • 3

          KANAL D

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Aşk ve Umut

          17:30 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Yaşamak Güzel Şey

          22:15 Yaşamak Güzel Şey

          00:30 Yargı

        • 4

          FOX TV

          12.00 Bambaşka Biri

          13:30 En Hamarat Benim

          16:15 Bu Tabak Kimin?

          19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

          20:00 Bambaşka Biri

          00:00 Yabani

        • 5

          STAR TV

          13:30 Zahide Yetişile Yeniden Başlasak

          16:30 Söz

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Ömer - Özel Bölüm

          20:00 Ömer

          00:15 Yalı Çapkını

        • 6

          TV8

          11:15 MasterChef Türkiye All Star

          12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

          16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye All Star

          00:15 %100 Futbol

        • 7

          TRT 1

          13:15 Seksenler

          15:00 Diriliş Ertuğrul

          18:00 Lingo

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

        • 8

          SHOW TV

          12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Aile

          23:15 13 Dakika

          01:15 Kızılcık Şerbeti

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

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