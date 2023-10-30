TV yayın akışı bugün: 30 Ekim Pazartesi hangi diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak?
Haftanın ilk gününün başlaması ile beraber vatandaşlar, TV yayın akışına ilişkin araştırmalara başladı. Gün itibariyle okulların da tatil olması nedeniyle; bu akşam hangi dizi, film ve yarışmaların yayınlanacağı merak konusu. İşte, 30 Ekim Pazartesi gününün yayın akışı...
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Her sabah hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri olan günün TV yayın akışı belli oldu. 30 Ekim Pazartesi günü itibariyle Show TV, ATV, Star, Fox, Kanal D, TRT 1 ve TV8'de ekranlara gelecek yapımlara dair tüm detayları bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...
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ATV
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
00:20 Aldatmak
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KANAL D
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yaşamak Güzel Şey
22:15 Yaşamak Güzel Şey
00:30 Yargı
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FOX TV
12.00 Bambaşka Biri
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Bu Tabak Kimin?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
00:00 Yabani
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STAR TV
13:30 Zahide Yetişile Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer - Özel Bölüm
20:00 Ömer
00:15 Yalı Çapkını
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TV8
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
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TRT 1
13:15 Seksenler
15:00 Diriliş Ertuğrul
18:00 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
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SHOW TV
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
23:15 13 Dakika
01:15 Kızılcık Şerbeti