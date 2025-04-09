Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 9 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi programlar yayınlanacak?

        Tv yayın akışı 9 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi programlar yayınlanacak?

        Televizyonda ekrana gelecek olan yapımlar tv yayın akışı listesinde bulunuyor. Bugün yayınlanacak yapımlar, kanalların 9 Nisan 2025 TV yayın akışı listeleri ile belli oldu. Peki, bugün TV'de neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte 9 Nisan 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 12:00 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tv yayın akışı belli oldu. Ekrana gelecek yapımlar ve saatleri kanalların yayın akışı listeleri ile belli oldu. Çarşamba akşamı birbirinden farklı türde dizi, film, program ekrana geliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 9 Nisan 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı listesi...

        • 2

          SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Bahar

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Siyah Kalp

          02:15 Deha

          04:45 Bahar

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya

          23:30 İnci Taneleri

          02:00 Yargı

          04:45 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

          13.15 Seksenler

          14.35 Teşkilat

          17.40 Lingo Türkiye

          19.00 Ana Haber

          19.50 İddiaların Aksine

          19.55 Yabancı Sinema "Gol"

          22.00 PSG-Aston Villa | UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaştırması

          00.15 Bir Zamanlar İstanbul

          02.50 Seksenler

          03.35 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

          07.30 İLK BAKIŞ

          08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT

          10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN

          12.30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

          13.30 EN HAMARAT BENIM

          16.30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

          19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER

          20.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

          00.15 HUDUTSUZ SEVDA

          03.00 ŞAHANE HAYATIM

          04.00 SON YAZ

          06.00 KEFARET

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV KANAL YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kuruluş Osman

          00:20 Sustalı Ceylan

          03:00 Can Borcu

          05:50 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Sahipsizler

          00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          03:00 Sefirin Kızı

          05:00 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          9 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        Trump’ın tarifeleri Apple’ı sarstı, Microsoft zirveye yerleşti
        Trump’ın tarifeleri Apple’ı sarstı, Microsoft zirveye yerleşti
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        Vücudunuzun gizli tepkilerini bu diyetle ortaya çıkarın!
        Vücudunuzun gizli tepkilerini bu diyetle ortaya çıkarın!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
        Habertürk Anasayfa