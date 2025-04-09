Tv yayın akışı 9 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi programlar yayınlanacak?

Tv yayın akışı belli oldu. Ekrana gelecek yapımlar ve saatleri kanalların yayın akışı listeleri ile belli oldu. Çarşamba akşamı birbirinden farklı türde dizi, film, program ekrana geliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 9 Nisan 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı listesi...