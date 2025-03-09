Tv yayın akışı 9 Mart 2025: Bugün TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı listesi
TV yayın akışı listesi belli oldu. Gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden içeriklerle dolu bir yayın akışı sunuyor. Peki bugün TV'de neler var?
Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yapımlar arasında Uzak Şehir, Deha, Kardelenler yayınlanacak. İşte 9 Mart kanalların tv yayın akışı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Arka Sokaklar
16:30 Piyasa
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Uzak Şehir
23:15 Piyasa
01:30 Çatı Katı Aşk
03:15 5N1K
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
07:00 Yedi Numara
07:55 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
08:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Bir Zamanlar İstanbul
15:55 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:25 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 Vefa Sultan
01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
16:45 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Kral Kaybederse
02:00 Yalı Çapkını
04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:00 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:25 Dizi TV
14:15 Bir Gece Masalı
17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:25 atv Ana Haber
20:00 Kardelenler
00:20 Can Borcu
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur