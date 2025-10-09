Bugün TV'de neler var? 9 Ekim 2025 TV yayın akışı ile bu akşam hangi diziler yayınlanacak?
Bugün televizyon kanallarında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. 9 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi ile saat katça hangi program, dizi, ana haber bülteni, yarışma gibi içeriklerin ekrana geleceği belli oldu. Bu akşam Show TV'de Veliaht dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı tüm hızıyla devam edecek.
Kanalların 9 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek programlar, ana haber bültenleri, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Hangi yapım saat kaçta izleyici karşısına çıkacak merak edenler için kanal kanal yayın akışları haberimizde. İşte, 9 Ekim Perşembe TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, NOW TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:25 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Teşkilat
23:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:05 Cennetin Çocukları
04:40 Seksenler
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:15 Arka Sokaklar
02:00 Poyraz Karayel
04:15 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Oh Olsun
21:45 Çarpıntı
00:00 Kral Kaybederse
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aşk ve Gözyaşı
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Aynadaki Yabancı
04:00 Kardeşlerim
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
00:15 Ben Leman
03:00 Halef: Köklerin Çağrısı
05:15 Şahane Hayatım
06:00 Karagül
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Veliaht
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Veliaht
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
