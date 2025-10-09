Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 9 EKİM 2025: Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, NOW TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesi

        Bugün TV'de neler var? 9 Ekim 2025 TV yayın akışı ile bu akşam hangi diziler yayınlanacak?

        Bugün televizyon kanallarında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. 9 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi ile saat katça hangi program, dizi, ana haber bülteni, yarışma gibi içeriklerin ekrana geleceği belli oldu. Bu akşam Show TV'de Veliaht dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı tüm hızıyla devam edecek. Peki bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 9 Ekim Perşembe TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, NOW TV, Show TV, TV8 yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 12:41 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:41
        • 1

          Kanalların 9 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek programlar, ana haber bültenleri, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Hangi yapım saat kaçta izleyici karşısına çıkacak merak edenler için kanal kanal yayın akışları haberimizde. İşte, 9 Ekim Perşembe TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, NOW TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesi

        • 2

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:33 İstiklal Marşı

          05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:25 Kalk Gidelim

          09:20 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:25 Teşkilat

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Teşkilat

          23:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

          02:05 Cennetin Çocukları

          04:40 Seksenler

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya

          23:15 Arka Sokaklar

          02:00 Poyraz Karayel

          04:15 Baht Oyunu

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Oh Olsun

          21:45 Çarpıntı

          00:00 Kral Kaybederse

          02:30 Baba Ocağı

          04:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Aşk ve Gözyaşı

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

          01:20 Aynadaki Yabancı

          04:00 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:15 Halef: Köklerin Çağrısı

          19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

          00:15 Ben Leman

          03:00 Halef: Köklerin Çağrısı

          05:15 Şahane Hayatım

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Aile

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Veliaht

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Veliaht

          00:15 Kızılcık Şerbeti

          02:45 Veliaht

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

          03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          9 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
