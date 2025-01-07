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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 7 OCAK 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 7 Ocak 2025: Bugün televizyonda neler var? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı

        7 Ocak 2025 TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni yılın ikinci haftasında bazı kanallar, dizilerin yeni bölümlerini yayınlama kararı aldı. Bazı kanallarda ise dizilerin tekrar bölümleri ya da filmler yayınlanacak. Kanalların yayın akışına göre, bugün Mehmed: Fetihler Sultanı, Sen Ağlama İstanbul dizileri ekrana gelirken yerli filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 7 Ocak 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 15:39 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:39
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        • 1

          Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 7 Ocak 2025 TV yayın akışı listesi ile dizilerin yeni bölümünün olup olmadığı, kanallarda hangi programların ekrana geleceği belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam Sivasspor-Beşiktaş maçı yanı sıra birçok dizi ve film izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 7 Ocak 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        • 2

          7 OCAK 2025 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Bahar

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Lohusa

          22:30 Lohusa

          00:45 Sandık Kokusu

          03:30 Siyah Kalp

          05:45 Bahar

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Sen Ağlama İstanbul

          03:00 Güzel Köylü

          05:00 Söz

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Küçük Ağa

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:15 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Cengiz Han Destanı

          22:45 Son Sığınak

          01:00 Jaws

          03:15 Zalim İstanbul

          05:00 Kuzey Güney

        • 5

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Gel Konuşalım / Canlı

          12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

          13:30 Survivor Panorama / Canlı

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          05:30 Dizi

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 Sivasspor - Beşiktaş

          21:00 Bir Gece Masalı

          00:20 Kuruluş Osman

          03:00 Aldatmak

        • 7

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06.35 Hayallerinin Peşinde

          07.25 Hayatımın Neşesi

          10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13.15 Seksenler

          14.45 Masumlar Apartmanı

          17.45 Lingo Türkiye

          19.00 Ana Haber

          19.55 İddiaların Aksine

          20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          00.15 Yabancı Sinema "Komşuluk Halleri"

          02.25 Seksenler

          03.50 Masumlar Apartmanı

        • 8

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07.30 İlk Bakış

          08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12.30 Kızıl Goncalar

          13.30 En Hamarat Benim

          16.30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

          19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20.00 Kardeş Takımı

          23.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

          02.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

          04.30 Bay Yanlış

          05.45 Şahane Hayatım

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