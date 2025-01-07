Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 7 Ocak 2025 TV yayın akışı listesi ile dizilerin yeni bölümünün olup olmadığı, kanallarda hangi programların ekrana geleceği belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam Sivasspor-Beşiktaş maçı yanı sıra birçok dizi ve film izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 7 Ocak 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...