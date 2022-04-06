Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler 6 Nisan TV yayın akışında hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. Dizi, film, programlar ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 6 Nisan Çarşamba akşamı; SHOW TV’de Oğlum, TV8’de Annenin Sırrıdır Çocuk, TRT 1 Kara Tahta, ATV’de Kuruluş Osman ve Kanal D’de Sadakatsiz dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 6 Nisan Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı şöyle;