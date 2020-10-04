Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Ekim Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Arıza 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 7. Koğuştaki Mucize

22.45 Öğretmen

01.45 7. Koğuştaki Mucize

03.45 Zümrüdüanka

06.00 Rüzgarın Kalbi

STAR TV YYAIN AKIŞI

18.45 Star Haber

16.00 Menajerimi Ara

20.00 Hızlı Ve Öfkeli 7 'Yabancı Sinema'

22.45 Hızlı Ve Öfkeli 7 'Yabancı Sinema'

05.00 Pulsar

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

23.45 Yeni Hayat 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Yarının Dünyası

02.40 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.55 Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun

23.40 Uyanış. Büyük Selçuklu

02.25 Masumlar Apartmanı

05.20 Eşyanın Serüveni