Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Kaçış 'Yabancı Film'

02.45 Kaçış 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.15 Kahraman Babam 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)

16.30 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'

00.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

05.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

16.45 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Hedefim Sensin 'Türk Filmi'

22.30 Hedefim Sensin 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Star Market (Tekrar)

02.20 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar),

04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

05.40 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Pek Yakında 'Türk Filmi'

22.45 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)

03.45 Afili Aşk 'Dizi (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Aşk Sana Benzer 'Türk Filmi'

16.15 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Mumya (2017) 'Yabancı Film'

22.05 Avatar 'Yabancı Film'

01.00 Buzkıran 'Yabancı Film'

03.25 Buzkıran 'Yabancı Film' (Tekrar)

05.50 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.20 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)

15.40 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Rampage: Büyük Yıkım 'Yabancı Film'

22.05 Yerli Dizi

00.30 Rampage: Büyük Yıkım 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.20 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

04.50 Yerli Belgesel

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

20:00 Masterchef Türkiye 2021