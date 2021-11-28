Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:15 Bizim Yunus

11:35 Dizi TV

12:20 Kardeşlerim

15:25 Destan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Destan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Ah Nerede

16:30 Sana Söz

18:45 Star Haber

20:00 Haluk Levent’le Yeniden

00:30 Benim Hayatım

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Aşk Mantık İntikam

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:00 Yasak Elma

16:30 Kanunsuz Topraklar

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Elbet Bir Gün

00:00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Yeşil Deniz

08:35 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Birkaç Küçük Yürek İçin

14:15 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

17:00 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

23:45 3'Te 3

01:05 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

03:25 Payitaht "Abdülhamid"

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Süt Kardeşler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

12:30 Kırmızı Oda

15:45 O Ses Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye