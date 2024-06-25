IRON MAN (DEMİR ADAM)

Başrollerinde Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Shaun Toub'ın olduğu "Iron Man" filmi bu akşam 20.00'de Kanal D'de izleyici ile buluşacak.

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan’da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar. Bunu yapmaktaki amacı zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemini planlamaktır. Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony’nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Iron Man (Yabancı Sinema)

22:15 Çember: Sırlar Apartmanı (Yabancı Sinema)

00:15 Iron Man (Yabancı Sinema)

02:15 Güneşin Kızları

04:30 Tatlı İntikam