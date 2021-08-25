Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Ağustos Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Bücür 'Türk Filmi'

22.15 Ağır Romantik 'Türk Filmi'

00.15 Bücür 'Türk Filmi' (Tekrar)

02.15 Ağır Romantik 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

00.15 Çalgı Çengi 'Türk Filmi'

02.15 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

04.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş 'Türk Filmi'

22.30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

02.40 Star Market(Tekrar)

05.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Bumblebee 'Yabancı Film'

23.15 Bumblebee 'Yabancı Film'(Tekrar)

00.45 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.15 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Aşk Sana Benzer 'Türk Filmi'

16.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Ocean's 8 'Yabancı Film'

22.10 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Hercai'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.10 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Seneye Bu Zamanlar

22.15 Dünya Hali

00.15 Osmanlı Subayı 'Türk Filmi'

02.05 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Paylaş Benimle

15:15 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021