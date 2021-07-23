Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Temmuz Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Böyler

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:30 Fulya ile Umudum Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

22:45 Artık Oluversin Gari

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Ayşecik İle Ömercik

18:45 Star Haber

20:00 Kubat İle Müzik Sahnesi

22:45 Arkadaşım Hoşgeldin

ATV YAYIN AKIŞI

16:00 Kalp Yarası

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Alaaddin

22:45 Şans Kapıyı Çalınca

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:35 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Nuh'un Gemisi Cudi'de

22:30 Bayram Sineması

TV 8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye