23 Nisan TV yayın akışı araştırılmaya başlandı. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Kardeşlerim, Gönül Dağı yapımları bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 23 Nisan Cumartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;