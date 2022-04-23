Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

TV yayın akışı 23 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında hangi yapımlar var?

23 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı açıklandı! Bugün TV yayın akışında hangi diziler var?

23 Nisan 2022 Cumartesi günü yayın akışında hangi yapımların olduğu araştırılıyor. Dizi takipçileri bu akşam televizyonda hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. 23 Nisan Cumartesi TV yayın akışında; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Kardeşlerim, Gönül Dağı yapımları yer alıyor. İşte, 23 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı…

23.04.2022 - 13:54 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 23 Nisan TV yayın akışı araştırılmaya başlandı. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Kardeşlerim, Gönül Dağı yapımları bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 23 Nisan Cumartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Oh Olsun (Yerli Sinema)

    16:00 Bücür (Yerli Sinema)

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 Enes Batur İle Gerçek Kahraman (Yerli Sinema)

    01:45 Aziz

    04:15 Aşk Laftan Anlamaz

  • TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 Kalk Gidelim

    08:10 Anıtkabir’den Naklen Yayın

    08:40 Masumlar Apartmanı

    09:10 Anıtkabir’den Naklen Yayın

    09:30 Masumlar Apartmanı

    12:20 Kasaba Doktoru

    15:30 23 Nisan Çocuk Şenliği

    17:00 Ana Haber

    17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

    19:00 Ramazan Sevinci

    20:10 Gönül Dağı

    00:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

    01:40 Kasaba Doktoru

    02:50 Sahur Bereketi

    04:40 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

  • TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım

    08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

    09:45 Süper 1 Takım

    10:00 Bir Yemek Olsan

    10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk

    13:15 Survivor Panorama

    15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

    17:45 Survivor All Star

    20:00 Survivor All Star

    00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

    02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

    04:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

    05:30 8X8

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

    13:45 Yargı

    16:00 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:30 Dünyanın Sonu (Yabancı Sinema)

    02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

    05:30 Müzik Arası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.