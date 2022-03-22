22 Mart TV yayın akışı diziseverler tarafından araştırılıyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşuyor. Dizi severler bugün televizyondan neler var sorusuna yanıt arıyor. 22 Mart Salı akşamı; Survivor All Star, Baba, Destan, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı ve Üç Kız Kardeş yapımları ekrana geliyor. 22 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;