        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 22 Ağustos 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 22 Ağustos 2025: Bugün TV'de neler var, hangi yarışmalar, programlar ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon izlemek, bazı kişiler için en keyifli aktiviteler arasında yer alıyor. Ekran başına geçen izleyiciler, kanal kanal dolanıp beğendikleri program, yarışma, dizi, film gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları merak edenler Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 22 Ağustos 2025 TV yayın akışı...

        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 11:21 Güncelleme: 22.08.2025 - 11:21
          TV yayın akışı, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Bu yayın akışları aracılığıyla Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı belli oluyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi yarışmalar, programlar ve filmler yayınlanacak? İşte, 22 Ağustos 2025 Cuma Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi…

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Yol Arkadaşım 2

          22:30 Atla Gel Şaban

          00:15 Yol Arkadaşım 2

          02:00 Atla Gel Şaban

          03:45 Kızılcık Şerbeti

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          17:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Tosun Paşa

          21:45 Alemde Bir Gece

          23:30 Alemde Bir Gece

          00:45 Kral Kaybederse

          02:30 Baba Ocağı

          04:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Kiralık Aşk

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Uzak Şehir

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Kuralsız Sokaklar

          22:15 Medusa Darbesi

          00:30 Medusa Darbesi

          02:30 Poyraz Karayel

          04:30 Kuzey Güney

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Can Borcu

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Taşıyıcı 2

          21:45 Taşıyıcı 2

          23:30 Aile Saadeti

          02:30 Kardeşlerim

          05:00 Ateş Kuşları

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 İstiklal Marşı

          06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:50 Ege'nin Hamsisi

          09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

          13:00 Seksenler

          14:20 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Creed:2 Efsane Yükseliyor"

          22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

          00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)

          00:15 Yabancı Sinema "Creed:2 Efsane Yükseliyor"

          02:30 Leyla İle Mecnun

          05:15 Kapanış

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Bursa Bülbülü

          00:45 İlk Buluşma

          02:15 Her Yerde Sen

          04:00 Son Yaz

          06:00 Karagül

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gazete Magazin Yaz

          13:00 Yaparsın Bilirim

          16:00 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Yaparsın Bilirim

          03:30 Gazete Magazin Yaz

