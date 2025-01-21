Tv yayın akışı: 21 Ocak bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

Tv yayın akışı: 21 Ocak bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün Kanal D'de Şirinler filmi, TRT 1'de önce Galatasaray Dinamo Kiev maçı, ardından Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi yayınlanacak. Show TV'de Bahar dizisi, Star TV'de Sen Ağlama İstanbul dizis. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 21 Ocak 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

KANAL D YAYIN AKIŞI

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07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şirinler

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22:00 Pek Yakında

00:45 Desibel

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sen Ağlama İstanbul

00:30 Yerli Dizi Tekrar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Bir Gece Masalı

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Kuruluş Osman

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

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19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

01:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:30 Survivor Panorama / Canlı 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm 00:15 Survivor Ekstra / Canlı