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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 2 MAYIS 2025 KANAL KANAL || Bugün TV’de hangi diziler var? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 2 Mayıs 2025: Bugün TV'de hangi diziler var? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 2 Mayıs 2025 listesi ile bugün ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Böylece izleyicilerin gündeminde yer alan ''Bugün TV'de hangi diziler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün birbirinden iddialı dizilerin yanı sıra yarışma programları, yerli ve yabancı filmler ekranlarda olacak. Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul gibi sevilen diziler yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 2 Mayıs 2025 Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 11:36 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:36
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        • 1

          2 Mayıs 2025 TV yayın akışı kanal kanal tam liste araştırılmaya başlandı. Bugün televizyonda Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar, TRT 1’de Bir Zamanlar İstanbul dizilerinin yeni bölümleri yayınlanacak. Ayrıca Bursa Bülbülü ve Ekşi Elmalar filmleri izleyiciyle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 2 Mayıs 2025 Cuma Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı…

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Kızılcık Şerbeti

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti

          00:15 Bahar

          02:30 Siyah Kalp

          04:45 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar

          00:15 Eşref Rüya

          02:45 Yargı

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:40 Vuslat

          10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

          13:15 Seksenler

          14:35 Teşkilat

          17:40 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Bir Zamanlar İstanbul

          23:50 Gazze'yi Görüyorum

          00:20 Gönül Dağı

          03:15 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:00 Kahvaltı Haberleri

          08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 Atv Ana Haber

          20:00 Sustalı Ceylan

          00:20 Can Borcu

          03:00 Bir Gece Masalı

          05:50 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Ekşi Elmalar

          22:15 Ekşi Elmalar

          00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          03:00 Sefirin Kızı

          05:00 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Hudutsuz Sevda

          13:30 En Hamarat Benim

          16:45 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Bursa Bülbülü

          22:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

          23:45 Orta Sayfa

          01:30 Kızıl Goncalar

          04:00 Her Yerde Sen

          06:00 Kefaret

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panorama / Canlı

          12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 İşte Benim Stilim

          04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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