Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17.00 Çocuktan Al Haberi

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'

00.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Gülümse Yeter 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Babam Sınıfta Kaldı

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:30 Yerli dizi/sinema

16.20 Yerli dizi/sinema

18:45 Star Haber

20:00 İBO Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

16.15 İyi Aile Babası 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Bir Annenin Günahı 'Dizi'

23.30 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

01.45 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Müzik Arası

05.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

15.30 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Senin Hikayen 'Türk Filmi'

02.15 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.55 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı 'Dizi'

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 'Dizi' (Tekrar)