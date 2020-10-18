Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Ekim Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17.00 Çocuktan Al Haberi (Yeni Bölüm)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Arıza 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Şeref Sözü 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Öğretmen

23.30 Yasak Elma

02.15 Zümrüdüanka

04.45 Kadın

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara

00.15 Bir Demet Tiyatro

01.45 Çember

03.30 Türk Müziği

04.30 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)

23.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Yeni Hayat 'Dizi' (Tekrar)

04.15 5N1K

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Stajyer Mafya

02.05 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun

23.35 Gönül Dağı

01.55 Diriliş "ertuğrul"

03.50 Gönül Dağı