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TV Yayın akışı 18 Ekim 2020 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 18 Ekim 2020 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Maria ile Mustafa, Arıza, Menajerimi Ara, Öğretmen ve Tövbeler Olsun dizileri yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 18 Ekim Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

18.10.2020 - 13:40 | Güncelleme: ABONE OL
TV Yayın akışı 18 Ekim 2020 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Ekim Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17.00 Çocuktan Al Haberi (Yeni Bölüm)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Arıza 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Şeref Sözü 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Öğretmen
23.30 Yasak Elma
02.15 Zümrüdüanka
04.45 Kadın
06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara
00.15 Bir Demet Tiyatro
01.45 Çember
03.30 Türk Müziği
04.30 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
23.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Yeni Hayat 'Dizi' (Tekrar)
04.15 5N1K

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Stajyer Mafya
02.05 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
23.35 Gönül Dağı
01.55 Diriliş "ertuğrul"
03.50 Gönül Dağı

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