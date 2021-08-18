Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Ağustos Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Aile Arasında 'Türk Filmi'

22.45 Cici Babam 'Türk Filmi'

01.15 Aile Arasında 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.30 Cici Babam 'Türk Filmi' (Tekrar)

05.15 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

00.15 Moskova'nın Şifresi Temel 'Türk Filmi'

02.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

04.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.45 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)

16.45 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Görümce 'Türk Filmi'

22.15 Görümce 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Star Market (Tekrar)

04.40 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Transformers: Son Şövalye 'Yabancı Film'

23.15 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Maide'nin Altın Günü 'Türk Filmi'

16.05 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Oyun Gecesi 'Yabancı Film'

22.00 Şans Kapıyı Çalınca

00.20 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Oyun Gecesi 'Yabancı Film' (Tekrar)

05.20 Hercai'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.05 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Dünya Hali 'Dizi'

22.15 On Muharrem Özel Yayını

23.45 Seneye Bu Zamanlar

02.05 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021