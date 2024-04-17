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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: 17 Nisan Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı: 17 Nisan Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        17 Nisan akşamı televizyon kanallarında pek çok dizi ve filmler yayınlanacak. Trt1'de Bir Sevdadır, Now TV'de Şahane Hayatım, TV8'de Survivor ekrana gelecek. Peki Star TV, Kanal D, ATV, Show TV TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 15:22 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:24
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        • 1

          Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 17 Nisan Çarşamba akşamı Survivor TV8’de, TRT1’de saat 00.15’te Mehmed: Fetihler Sultan ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1,NOW yayın akışı nasıl? İşte 17 Nisan TV yayın akışı...

        • 2

          17 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

          Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan dizi ve filmler belli oldu. Show TV'de Sandık Kokusu, Star TV'de Deliha, TRT1'de Bir Sevdadır yayınlanacak.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Baht Oyunu

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Camdaki Kız

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Taş Kağıt Makas

          00:15 İnci Taneleri

        • 3

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          07:10 Benim Adım Melek

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Gönül Dağı

          17:45 Lingo

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Bir Sevdadır

          00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Benim Tatlı Yalanım

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

          16:15 Güzel Köylü

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Yerli Sinema Deliha

          22:30 Yerli Sinema Deliha

          00:30 Yabancı Sinema Sıfırla

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kuruluş Osman

        • 6

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Güzel Günler

          12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Sandık Kokusu (yeni bölüm)

          00:15 Bahar (tekrar)

        BURÇLAR

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        Koç
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