TV yayın akışı: 17 Nisan Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı
17 Nisan akşamı televizyon kanallarında pek çok dizi ve filmler yayınlanacak. Trt1'de Bir Sevdadır, Now TV'de Şahane Hayatım, TV8'de Survivor ekrana gelecek. Peki Star TV, Kanal D, ATV, Show TV TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte tv yayın akışı listesi
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Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 17 Nisan Çarşamba akşamı Survivor TV8’de, TRT1’de saat 00.15’te Mehmed: Fetihler Sultan ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1,NOW yayın akışı nasıl? İşte 17 Nisan TV yayın akışı...
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17 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan dizi ve filmler belli oldu. Show TV'de Sandık Kokusu, Star TV'de Deliha, TRT1'de Bir Sevdadır yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Baht Oyunu
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 İnci Taneleri
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:10 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bir Sevdadır
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Deliha
22:30 Yerli Sinema Deliha
00:30 Yabancı Sinema Sıfırla
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu (yeni bölüm)
00:15 Bahar (tekrar)
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