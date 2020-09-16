Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber (Canlı)

20.00 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

23.15 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı

00.15 Baraj

02.45 Zuhal Topal'la Sofrada

04.30 Temizlik Benim İşim

06.00 Hayat Sevince Güzel

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Logan: Wolverine

22.45 Yeni Hayat

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.40 Star Haber

20.00 İyi Günde Kötü Günde 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Türkler Geliyor 'Yerli Sinema'

22.30 Maria İle Mustafa

01.45 Kırgın Çiçekler

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18.55 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek

00.15 Yerli Dizi

02.50 Türkan Hanım'ın Konağı

04.00 Fazlası Zarar