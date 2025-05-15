TV yayın akışı 15 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8, Now TV yayın akışı
Gününü televizyon başında geçirecek olan izleyiciler, bugün hangi yapımların yayınlanacağını merak ediyor. Bu sebeple 15 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi araştırılıyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün iki dizi birden sezon finali yapıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 15 Mayıs 2025 Perşembe Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8, Now TV yayın akışı...
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15 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi gününü evde televizyon karşısında geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bugün iki dizi birden sezon finali yapıyor. Öte yandan yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 15 Mayıs Perşembe Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8, Now TV yayın akışı...
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri (Sezon finali)
00:15 Yerli Dizi
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Arap Kadri ve Tarzan
22:20 Kiminle Evlendim
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Bir Gece Masalı
04:00 Aldatmak
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema ''Zor Ölüm''
22:45 Türk Sineması ''Sadık Ahmet''
01:25 Yabancı Sinema ''Zor Ölüm''
03:30 Teşkilat
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Özür Dilerim
22:15 Özür Dilerim
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:45 Deha
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NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda (Sezon finali)
23:30 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...
02:30 Adım Farah
03:45 Her Yerde Sen
06:00 Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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