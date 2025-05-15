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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 15 MAYIS 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 15 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8, Now TV yayın akışı

        Gününü televizyon başında geçirecek olan izleyiciler, bugün hangi yapımların yayınlanacağını merak ediyor. Bu sebeple 15 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi araştırılıyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün iki dizi birden sezon finali yapıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 15 Mayıs 2025 Perşembe Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 11:25 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:25
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        • 1

          15 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi gününü evde televizyon karşısında geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bugün iki dizi birden sezon finali yapıyor. Öte yandan yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 15 Mayıs Perşembe Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 İnci Taneleri (Sezon finali)

          00:15 Yerli Dizi

          02:45 Yargı

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Arap Kadri ve Tarzan

          22:20 Kiminle Evlendim

          00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

          01:20 Bir Gece Masalı

          04:00 Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı

          05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:45 Hangimiz Sevmedik

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Teşkilat

          17:40 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema ''Zor Ölüm''

          22:45 Türk Sineması ''Sadık Ahmet''

          01:25 Yabancı Sinema ''Zor Ölüm''

          03:30 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Aramızda Kalsın

          19:00 Star Haber

          20:00 Özür Dilerim

          22:15 Özür Dilerim

          00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          02:30 Sefirin Kızı

          05:00 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Siyah Kalp

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Siyah Kalp

          00:15 Kızılcık Şerbeti

          02:30 Bahar

          04:45 Deha

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          13:30 En Hamarat Benim

          16:45 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Hudutsuz Sevda (Sezon finali)

          23:30 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

          02:30 Adım Farah

          03:45 Her Yerde Sen

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panorama

          12:30 İşte Benim Stilim

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 İşte Benim Stilim

          04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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