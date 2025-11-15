Tv yayın akışı 15 Kasım 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ederken yarışma programlarında heyecan dorukta oluyor. Bu sebeple izleyiciler her gün "Bu akşam televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. İşte, 15 Kasım 2025 tv yayın akışı listesi
Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan yapımlar belli oldu. ''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. 15 Kasım 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. 15 Kasım Cumartesi Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listeleri ile gün içinde ekrana gelecek diğer yapımları öğrenebilirsiniz. İşte detaylar
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 – Aldatmak
07:30 – atv'de Hafta Sonu
10:00 – Aynadaki Yabancı (6. Bölüm)
13:00 – Ölümcül Çarpışma (Yabancı Sinema)
15:20 – Gözleri Karadeniz (11. Bölüm)
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Aynadaki Yabancı (7. Bölüm)
00:20 – Kuruluş Orhan (3. Bölüm)
03:00 – Kardeşlerim
ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:03 – İstiklal Marşı
05:05 – Yedi Numara
05:50 – Benim Güzel Ailem
08:30 – Kod Adı Kırlangıç
10:00 – Hayallerinin Peşinde
11:40 – Cennetin Çocukları
14:50 – Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 – Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs
19:00 – Ana Haber
20:00 – Gönül Dağı
TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Yeni Gelin
08:00 – Arım Balım Peteğim
10:00 – Cumartesi Sürprizi
13:00 – Bahar
15:30 – Veliaht
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
23:45 – Kızılcık Şerbeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – İstanbullu Gelin
09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 – Kral Kaybederse
14:00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 – Çarpıntı
19:00 – Star Haber
20:00 – Kocan Kadar Konuş
STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 - Memet Özer ile Mutfakta
12:00 - Kamera Arkası
12:45 - Ben Leman
16:00 - Kıskanmak
19:00 - Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 - Ben Leman
NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Yabancı Damat
08:30 – Konuştukça
09:45 – Magazin D Cumartesi
13:00 – Arda'nın Mutfağı
14:00 – Güller ve Günahlar
16:15 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 – Güller ve Günahlar
KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
15 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ