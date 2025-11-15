Tv yayın akışı 15 Kasım 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan yapımlar belli oldu. ''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. 15 Kasım 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. 15 Kasım Cumartesi Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listeleri ile gün içinde ekrana gelecek diğer yapımları öğrenebilirsiniz. İşte detaylar

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 – Aldatmak

07:30 – atv'de Hafta Sonu

10:00 – Aynadaki Yabancı (6. Bölüm)

13:00 – Ölümcül Çarpışma (Yabancı Sinema)

15:20 – Gözleri Karadeniz (11. Bölüm)

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Aynadaki Yabancı (7. Bölüm)

00:20 – Kuruluş Orhan (3. Bölüm)

03:00 – Kardeşlerim

ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:03 – İstiklal Marşı

05:05 – Yedi Numara

05:50 – Benim Güzel Ailem

08:30 – Kod Adı Kırlangıç 10:00 – Hayallerinin Peşinde 11:40 – Cennetin Çocukları 14:50 – Mehmed: Fetihler Sultanı 17:50 – Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs 19:00 – Ana Haber 20:00 – Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Yeni Gelin 08:00 – Arım Balım Peteğim 10:00 – Cumartesi Sürprizi 13:00 – Bahar 15:30 – Veliaht 18:25 – Hafta Sonu Ana Haber 20:00 – Güldür Güldür Show 23:45 – Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 – İstanbullu Gelin 09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 – Kral Kaybederse 14:00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa 15:30 – Çarpıntı 19:00 – Star Haber 20:00 – Kocan Kadar Konuş

NOW TV YAYIN AKIŞI 07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 - Memet Özer ile Mutfakta 12:00 - Kamera Arkası 12:45 - Ben Leman 16:00 - Kıskanmak 19:00 - Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 - Ben Leman

KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 – Yabancı Damat 08:30 – Konuştukça 09:45 – Magazin D Cumartesi