TV yayın akışı 15 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
TV yayın akışı 15 Eylül 2025 listesi ile kanal kanal ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Bugün televizyonda birbirinden iddialı diziler, filmler ve programlar yayınlanacak. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam yeni sezon dizilerinden biri daha ekran macerasına başlayacak. Sezon finali yapan bir dizi de 2. sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 15 Eylül Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Now TV, TV8, TRT1 yayın akışı...
TV yayın akışı 15 Eylül Pazartesi günü Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. TV’de bugün Uzak Şehir dizisi 2. sozon ilk bölümüyle, Cennetin Çocukları dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye yarışması da yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 15 Eylül Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Now TV, TV8, TRT1 yayın akışı!
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir (Yeni Sezon)
00:15 Arka Sokaklar
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:15 Bu Sabah
10:00 Veliaht
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
22:45 Bahar
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 Veliaht
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 8
22:45 Gözleri Karadeniz
01:30 Can Borcu
04:00 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
01:00 Baba Ocağı
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik 6
22:30 Şevkat Yerimdar
23:30 Transfer Dosyası
01:30 İlk Buluşma
02:30 Yaz Şarkısı
04:45 Bay Yanlış
06:00 Karagül
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 Kara Tahta
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Teşkilat
17:45 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Cennetin Çocukları (Yeni Dizi)
04:00 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
