TV yayın akışı 15 Eylül Pazartesi günü Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. TV’de bugün Uzak Şehir dizisi 2. sozon ilk bölümüyle, Cennetin Çocukları dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye yarışması da yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 15 Eylül Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, Now TV, TV8, TRT1 yayın akışı!