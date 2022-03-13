Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

TV yayın akışı 13 Mart 2022 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı internet üzerinden araştırılıyor. 13 Mart Pazar akşamı yayınlanacak dizi, film ve programlar merak ediliyor. 13 Mart TV yayın akışında; Teşkilat, İbo Show, Osman Pazarlama, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor gibi pek çok dizi ve film yer alıyor. İşte, 13 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı…

13.03.2022 - 17:37 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Oğlum

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

    21:45 Köyden İndim Şehire

    23:30 Aziz

  • TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Çook Yaşa

    09:45 10 Yaş Genç

    10:30 Gazete Magazin

    12:15 Survivor All Star

    13:30 Survivor Panaroma

    15:00 Kırmızı Oda

    20:00 Survivor

  • TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:25 Payitaht "Abdülhamid"

    11:50 Enine Boyuna (Canlı)

    13:00 Kameralı Adam

    13:35 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

    17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    20:00 Teşkilat (Altyazılı)

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi arası

    11:20 Kadının Eseri

    12:45 Aşk Mantık İntikam

    14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

    15:30 Aşk Mantık İntikam

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Osman Pazarlama

    23:00 Yasak Elma

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

    09:45 Üç Kız Kardeş

    12:00 Arda ile Omuz Omuza

    13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

    14:00 Sadakatsiz

    16:00 Camdaki Kız

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Yargı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.