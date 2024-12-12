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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 12 Aralık 2024: Bu akşam TV’de neler var? Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 tv yayın akışı listesi

        Tv yayın akışı 12 Aralık 2024: Bu akşam TV’de neler var? Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 tv yayın akışı listesi

        Perşembe akşamı TV yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. TRT1'de yayınlanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverler tarafından takip edilecek. Peki, 12 Aralık bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte 12 Aralık 2024 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV tv yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 16:37 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:37
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        Tv yayın akışı 12 Aralık 2024
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        TV yayın akışı listesinde bu akşam maçlar yer alıyor. Başakşehir-Heidenheim maçı canlı yayınla TRT Spor ekranlarında olurken günün diğer kritik karşılamaları TRT 1 ekranlarında olacak. İşte kanalların yayın akışı listesi

        12 ARALIK 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANAL D

        07:00 Afilli Aşk

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:15 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri

        23:45 Uzak Şehir

        02:15 Zalim İstanbul

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Siyah Kalp

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Siyah Kalp

        00:15 Sandık Kokusu

        STAR TV YAYIN AKIŞI

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        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Yerli Dizi Tekrarı

        22:00 Yerli Dizi Tekrarı

        00:30 Erkenci Kuş

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Holding

        22:20 Holding

        00:40 Holding

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        REKLAM

        06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06:30 Hayallerinin Peşinde

        10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

        13:15 Seksenler

        14:35 Masumlar Apartmanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:45 Maç Önü

        20:45 Malmö - Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi

        23:00 Bodo Glimt - Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi

        01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

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