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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 11 MAYIS 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 11 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bu akşam televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' sorularına yanıt arıyor. 11 Mayıs Pazar günü ekrana gelecek yapımlar için kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. Bugün bir dizi sezon finali, bir yarışma programı ise final yapacak. İşte 11 Mayıs 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 10:22 Güncelleme: 11.05.2025 - 10:22
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        • 1

          TV yayın akışı 11 Mayıs 2025 Pazar günü ekrana gelecek yapımları merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün akşam kuşağında sevilen diziler Deha ve Teşkilat yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ise sezon finali yapacak. Öte yandan O Ses Türkiye final bölümünde şampiyon belli olacak. İşte, 11 Mayıs Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı ve TV rehberi…

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kızılcık Şerbeti

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Çiçek Abbas

          14:45 Bahar

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Deha

          00:15 Çırak

          02:15 Siyah Kalp

          04:30 Deha

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        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          07: 30 atv’de Hafta Sonu

          10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

          11: 20 Dizi TV

          12: 10 Bir Gece Masalı

          15: 30 Can Borcu

          19: 00 atv Ana Haber

          20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00: 20 Bir Gece Masalı

          03: 00 Aldatmak

          05: 50 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Pazar

          12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

          13:45 Arda ile Omuz Omuza

          14:45 Arka Sokaklar

          16:30 Uzak Şehir

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Demir Kadın: Neslican

          23:15 Yaşamak Güzel Şey

          01:20 Yargı

          03:45 5N1K

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İki Aile

          08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 Sahipsizler

          11:00 Tülin Şahin ile Moda

          12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

          14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

          15:30 Kral Kaybederse

          19:00 Star Haber

          20:00 Çok Güzel Hareketler 2

          23:30 Kral Kaybederse

          02:00 Sefirin Kızı

          04:00 Türk Müziği

          05:00 Aramızda Kalsın

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05.25 Hayallerinin Peşinde

          06.10 Beni Böyle Sev

          08.30 Alparslan: Büyük Selçuklu

          11.45 Enine Boyuna

          13.00 Lingo Türkiye

          14.20 Gönül Dağı

          17.30 Kod Adı Kırlangıç

          19.00 Ana Haber

          20.00 Teşkilat

          00.15 3'te 3

          01.30 Teşkilat

          03.55 Beni Böyle Sev

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11.15 Ekonomi Arası

          11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

          13.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          16.00 Hudutsuz Sevda

          19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          23.30 Hudutsuz Sevda

          02.15 Adım Farah

          03.45 Her Yerde Sen

          06.00 Kefaret

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          08:00 Oynat Bakalım

          08:45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

          10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

          14:15 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

          20:00 O Ses Türkiye / Final

          00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

          01:30 Gazete Magazin

          04:00 Gençlik Rüzgarı

          05:00 Dizi

          11 MAYIS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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