Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Kasım Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)

20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

23.30 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Baraj

00.15 Sen Çal Kapımı

03.00 Zuhal Topal'la Sofrada

04.30 Kadın

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Yeni Nesil Ajan Xxx 3

22.15 Yeni Nesil Ajan Xxx 3

00.30 Ölüm Dövüşü

02.10 Ölüm Dövüşü

05.00 Erkenci Kuş

05.40 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Yeni Bölüm)

23.45 Matrix

02.30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

04.15 Gelinim Mutfakta

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Hercai

03.00 Kırgın Çiçekler

05.30 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek

00.15 Tövbeler Olsun

02.50 Fazlası Zarar

04.35 Türkan Hanım'ın Konağı