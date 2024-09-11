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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 11 Eylül 2024: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 11 Eylül 2024: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 11 Eylül 2024 Çarşamba günü için araştırılıyor. Eylül ayına girilmesiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı başladı. Sezon finali yapan diziler yayın tarihlerini duyurdu. Öte yandan yeni diziler yayın hayatına başladı. Aynı zamanda bugün televizyon kanallarında yerli ve yabancı filmler yayınlanacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 16:01 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:01
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        • 1

          TV yayın akışı 11 Eylül 2024 Çarşamba listesi izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Eylül ayının gelişiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Bu ayda sezon arası veren diziler tek tek ekranlara dönüyor. Yeni diziler izleyicilerle buluşturuluyor. Öte yandan bugün yerli ve yabancı film ekranlara gelecek. Peki, Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 11 Eylül 2024 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Aile

          12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Rüyanda Görürsün

          22:00 Kızılcık Şerbeti

          01:00 Rüyanda Görürsün

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Sev Kardeşim

          21:45 Muhbir

          23:45 Muhbir

          01:30 Güzel Köylü

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Bizi Birleştiren Hayat

          11:45 Bizi Birleştiren Hayat

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Ayazın Sonu Güneş

          17:15 Bizi Birleştiren Hayat

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Durdurulamaz

          21:45 Durdurulamaz

          23:45 Yalan

          02:15 Bizi Birleştiren Hayat

        • 5

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 8’de Sağlık

          08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

          09:45 MasterChef Türkiye

          13:45 Gazete Magazin Yaz

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Alan

          23:45 Bir Gece Masalı

          02:30 Safir

        • 7

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Lingo Türkiye

          14:30 Seksenler

          15:45 Gönül Dağı

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Koca Bebek Joe

          22:10 Zafere Kaçış

          00:45 Gönül Dağı

        • 8

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:00 Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:00 Kötü Kan

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

          02:30 Mucize Doktor

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