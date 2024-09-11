TV yayın akışı 11 Eylül 2024 Çarşamba listesi izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Eylül ayının gelişiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Bu ayda sezon arası veren diziler tek tek ekranlara dönüyor. Yeni diziler izleyicilerle buluşturuluyor. Öte yandan bugün yerli ve yabancı film ekranlara gelecek. Peki, Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 11 Eylül 2024 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...